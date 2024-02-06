محافظ القليوبية يوجه بصرف إعانات لضحايا انفجار أنبوبة غاز في معرض

وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وكلاء وزارتي الصحة والتضامن التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة لأسر ضحايا حادث انفجار أسطوانة غاز داخل معرض ذهب للأثاث المكتبي بعزبة أيوب بطريق كفر حمزة شبين القناطر وتقديم الرعاية العاجلة للمصابين.

وتابع محافظ القليوبية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بديوان عام المحافظة بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وأحمد عبد الهادي مدير إدارة الأزمات والكوارث تطورات حادث انفجار أنبوبة غاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر.

وأسفر الحادث عن استخراج جثتين من تحت الأنقاض نتيجة سقوط مبنى المخزن، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فور وقوع الحادث.