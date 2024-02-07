رئيس جامعة بنها يُكرّم الطلاب المتميزين فى الأنشطة

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، الطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية، حيث شمل التكريم الطلاب المشاركين بمسابقة (معًا) التى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار (معا) برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي لإنتاج فيديو قصير لا تزيد مدته على دقيقة واحدة يساعد نشره فى ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع، وكذلك تكريم الطلاب المشاركين في مسابقة العباقرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة شاكر وكلي كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية وعدد من مديري الوحدات والمراكز بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها دائما على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة التخصصات والمجالات، وتسويق المحتوي الذي يقدمه الطلاب للإستفادة من منتجاتهم فى مختلف المجالات.

وأثنى رئيس جامعة بنها على الطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية ، مؤكدا أن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تعمل علي صقل شخصيتهم وتكسبهم مهارات التواصل مع الآخرين وتعلمهم كيفية استثمار أفكارهم وإبداعاتهم، وكيفية التعامل مسقبلا مع سوق العمل.

كما كرم الدكتور ناصر الجيزاوي عددا من القيادات الأكاديمية والإدارية المشاركين في ملتقى "إبداع الخامس" والذي نظمته كلية التربية النوعية بجامعة بنها لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية خلال الفترة من 28 يناير وحتى يوم الخميس الأول من شهر فبراير ٢٠٢٤ بمشاركة 350 طالبًا وطالبة يمثلون 10 جامعات مصرية.