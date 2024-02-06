القليوبية: تسليم 10 قوارب صيد لـ10 صيادين من الأسر الأولى بالرعاية

سلّم اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الدفعة الأولى المكونة من 10 قوارب صيد لـ 10 صيادين من أبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية يتم توزيعها عليهم بالمجان، تمهيدًا لبدء النشاط بمحافظة القليوبية وتسليم دفعات أخرى لصيادين آخرين للعمل على دعم هذه الفئة وفتح باب رزق لهم.

وأكد محافظ القليوبية، خلال لقائه بالصيادين دعمه واهتمامه بهم وتمكينهم اقتصاديا وحمايتهم اجتماعيا وأسرهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم مطالبا منهم العمل على صيانتها وتوفير سبل الأمان حفاظا على أرواحهم وأسرهم مؤكدا على دعمه المستمر فى حل المشكلات وإزالة كافة المعوقات من أجل التسهيل على الصيادين فى نجاح مهنتهم مصدر رزقهم ولعدم تشريد أسرهم، لافتا إلى دعمه المتواصل لبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي التي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي،والتي تستهدف مكافحة شاملة للفقر لتحويل الفقراء من متلقي للمساعدات إلى قوة إنتاجية.

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته لمؤسسه شفا مصر للأعمال الخيرية على التعاون المثمر وحرصها على دعم الأسر الأولى بالرعاية من الصيادين، والتنسيق لتسليم دفعات أخرى لمنع القوارب القديمه التي كانوا يستخدمونها وتشكل خطرا على حياتهم

وأشار الهجان إلى أن المحافظة حرصت على إنهاء التراخيص اللازمة لهم بالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومكتب مصايد مدينة بنها، وإصدار الشهادات التأمينية اللازمة لجميع الصيادين المقيدين.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها وإمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي واللواء أحمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة جمعية شفا مصر للأعمال الخيرية والمهندس أحمد نزيه وكيل وزارة الري وأسامة رمضان مدير مكتب مصايد بنها والدكتورة نجلاء الفرماوي مدير مكتب حقوق الانسان والمبادرات الشبابية.