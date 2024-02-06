قتلوا ابن عمهم.. إحالة 4 متهمين إلى مفتي الجمهورية

أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، في قرارها الصادر اليوم الثلاثاء، 4 أشقاء متهمين بقتل نجل عمهم، بسبب خلافات سابقة بينهم حول الإرث، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم جراء ما اقترفوه.

كما حددت محكمة جنايات شبرا الخيمة جلسة الرابع من دور شهر مارس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى

تضمن أمر الإحالة القضية في القضية عن أن المتهمين "هشام س ع"، 20 سنة، ميكانيكى، و"هانى س ع"، 26 سنة، سائق، و"عمرو س ع"، 22 سنة، عامل، و"أحمد س ع"، 25 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين قرية قرنفيل بالقناطر الخيرية القليوبية، لأنهم فى يوم 30 / 11 / 2022، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، قتلوا عمد المجنى عليه "أحمد محمد عبد العزيز بحيري" مع سبق الإصرار والترصد.

وكشف أمر الإحالة عن أنهم بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة فيما بينهم أعدوا أدوات بطشهم سلاح نارى "فرد خرطوش" وذخائر، وسكاكين وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده سلفا - مسكن المجنى عليه وتحينوا فرصة الإجهاز عليه.