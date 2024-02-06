الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لسائق "توك توك" يتاجر فى المخدرات بقليوب

سجن مؤبد
سجن مؤبد

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، لسائق توك توك، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، و"الميثامفيتامين"، بدائرة مركز شرطة قليوب.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8481 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 2710 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمود ا م"، 29 سنة، سائق توك توك، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 25 / 5 / 2023، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق، كما أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرا (ميثامفيتامين) أحد مشتقات (فينيثيل أمين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، بأنه وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، عن قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة تم ضبطه وبتفتيشه عثر على 18 لفافة للمواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.
 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة تجارته والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

بمحافظة القليوبية مركز شرطة قليوب سائق توك توك المواد المخدرة

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