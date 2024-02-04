تأجيل محاكمة سائق دهس شخصًا بسيارته فى قليوب

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، نظر قضية اتهام سائق بقتل شخص بعد الاصطدام به ودهسه أسفل إطارات السيارة بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، لجلسة الثلاثاء المقبل من الدور الحالي لسماع دفاع المتهم.



تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 290 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1611 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "علاء م ع"، 25 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لأنه فى يوم 4/ 1/ 2023، قتل عمدًا بغير سبق الإصرار ولا ترصد المجنى عليه سيد سعيد دسوقى، بأن اصطدم به بالسيارة قيادته فتوقع حدوث وفاته ورحب بها، فدهسه أسفل إطاراتها قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات.