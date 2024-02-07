حبس تاجر مشغولات ذهبية نصب على المواطنين في القليوبية

قررت نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية حبس تاجر مشغولات ذهبية بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بقصد تشغيلها في تجارة المشغولات الذهبية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يلتزم بدفع تلك الأرباح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ورود عدة بلاغات من العديد من المواطنين تضررهم من صاحب محل مصوغات ذهبية بالقناطر الخيرية لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية نظير تشغيله في تجارة المشغولات الذهبية مقابل أرباح شهرية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يمتلك محل لبيع المشغولات الذهبية في القناطر الخيرية وأنه جمع نحو 5 ملايين جنيه من المواطنين بحجة تشغيلها في المشغولات الذهبية مقابل أرباح شهرية ولكنه توقف عن السداد لضحاياه واختفى من المنطقة وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.