الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس تاجر مشغولات ذهبية نصب على المواطنين في القليوبية

حبس تاجر مشغولات
حبس تاجر مشغولات ذهبية

قررت نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية حبس تاجر مشغولات ذهبية بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم  بقصد تشغيلها في تجارة المشغولات الذهبية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يلتزم بدفع تلك الأرباح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ورود عدة بلاغات من العديد من المواطنين تضررهم من صاحب محل مصوغات ذهبية بالقناطر الخيرية لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية نظير تشغيله في تجارة المشغولات الذهبية مقابل أرباح شهرية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يمتلك محل لبيع المشغولات الذهبية في القناطر الخيرية وأنه جمع نحو 5 ملايين جنيه من المواطنين بحجة تشغيلها في المشغولات الذهبية مقابل أرباح شهرية ولكنه توقف عن السداد لضحاياه واختفى من المنطقة وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظ القليوبية القناطر الخيرية مشغولات ذهبية قضايا المواطنين حبس تاجر

مواد متعلقة

رئيس جامعة بنها يُكرّم الطلاب المتميزين فى الأنشطة

من بين 7 متهمين.. إحالة 3 أشقاء قتلوا مواطنا في القناطر الخيرية إلى المفتي

قتلوا ابن عمهم.. إحالة 4 متهمين إلى مفتى الجمهورية

محافظ القليوبية يشهد إصلاح عطل مفاجئ في صرف مجزر مواشي

"الهجان" يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقليوبية

القليوبية: تسليم 10 قوارب صيد لـ10 صيادين من الأسر الأولى بالرعاية

مصرع صاحب معرض وولديه فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بالقليوبية

غلق طريق كفر حمزة - شبين القناطر بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

عاجل| مستشار أردوغان: لا سلام في الشرق الأوسط بدون مصر وندعو السيسي لزيارة أنقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة