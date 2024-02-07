الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بنسبة نجاح 80.31%

محافظ القليوبية يعتمد
محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنسبة  80.31  % كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 76.4% بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

ووجه محافظ القليوبية، التهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات (113262)  طالبا وطالبة وعدد (1889) طالبا وطالبة للاعدادية المهنية وعدد (٦) طلاب مكفوفين وعدد (50) لطلاب  الصم وضعاف السمع، والحاضر منهم 111035 طالبا وطالبة إعدادية عامة و1113 إعدادية مهنية.


كما تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إصلاح عطل مفاجئ بخط الصرف الصحي وانسداد البيارة الخاصة بالمجزر نتيجه الاستخدام الخاطئ وتراكم الرواسب والفضلات الناتجة من أعمال الذبح، حيث تم تشكيل فريق عمل متكامل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجار تطهير الخط بالكامل وتطهير البيارة الخاصة بالمجزر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإصلاح العطل وعودة العمل بالمجزر بكفاءة.


ووجه المحافظ خلال الجولة، بدفع الأعمال والتنسيق مع مديرية الإسكان للكشف عن أسباب العطل وتلافي حدوثه مرة أخرى من خلال توسعة البيارة وعمل حاجز لمنع الرواسب وإصلاح الطلمبات الغاطسة وتخصيص عدد 2 موظفين بالمجزر لصيانة الشبكة وتدريبهم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى دائما لتوفير الخدمات للمواطنين والعمل على راحتهم وذلك من خلال توفير أماكن آمنة لذبح المواشي يتم فيها مراعاة المواصفات القياسية ومعايير الأمان والصحة والسلامة المهنية.

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