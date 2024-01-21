الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الهضيبى: الحوار الوطنى نجح فى توحيد الجبهة الداخلية فى مواجهة التحديات

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي

ثمّن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، مؤكدًا أن ذلك يؤكد جدية الحكومة في تفعيل هذه التوصيات وترجمتها إلى قرارات وتشريعات تساهم في تحسين الأوضاع على كل الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو ما يقطع الطريق أمام المشككين في جدية الحوار.

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مقررو لجان المحور الاقتصادي يشيدون بطرح وثيقة "التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد" على مائدة الحوار الوطني

المرحلة الثانية من الحوار الوطن ستكون أكثر فاعلية

وقال "الهضيبي" إن: المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستكون أكثر فاعلية وعملية، خاصة بعد إعلان الحكومة عن تقديم وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024- 2030" على الحوار الوطني للاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين بشأن أهداف وآليات الوثيقة، الأمر الذي يؤكد أن القيادة السياسية تتابع بكل دقة ما يدور من مناقشات على مائدة الحوار. 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الوثيقة تحمل تصورًا لتطوير النمو الاقتصادي ودوره في نهضة مصر، والسياسات الاقتصادية، وما تهدف إليه من دعم واستقرار للاقتصاد الكلي، ودور القطاعات الاقتصادية في قيادة النهضة، وتحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وحياة ترقى لطموحات المصريين، لافتًا إلى أن الوثيقة ترتبط بالأعوام الستة المقبلة (2024- 2030)، وهي فترة الرئاسة الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي. 

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النائب إيهاب وهبة: إعلان الحكومة الأخذ بتوصيات الحوار الوطني يؤكد جديته

وأكد النائب ياسر الهضيبي أن نجاح الحوار الوطني في أن يكون منصة لمناقشة كل القضايا الوطنية، بمشاركة جميع أطياف المجتمع المصري دون تمييز أو إقصاء كان ضرورة وطنية لمواجهة ما تتعرض له مصر والمنطقة من تحديات، بسبب التوترات الإقليمية التي تتطلب جبهة داخلية متماسكة ومترابطة خلف هدف واحد هو مصلحة الدولة المصرية، وكيفية عبور التحديات الراهنة ومواصلة مسيرة البناء والنهضة التي بدأت منذ سنوات ماضية.

تنفيذ توصيات الحوار الوطني الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النائب ياسر الهضيبي مجلس الشيوخ حزب الوفد

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