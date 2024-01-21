الهضيبى: الحوار الوطنى نجح فى توحيد الجبهة الداخلية فى مواجهة التحديات

ثمّن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، مؤكدًا أن ذلك يؤكد جدية الحكومة في تفعيل هذه التوصيات وترجمتها إلى قرارات وتشريعات تساهم في تحسين الأوضاع على كل الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو ما يقطع الطريق أمام المشككين في جدية الحوار.

المرحلة الثانية من الحوار الوطن ستكون أكثر فاعلية

وقال "الهضيبي" إن: المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستكون أكثر فاعلية وعملية، خاصة بعد إعلان الحكومة عن تقديم وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024- 2030" على الحوار الوطني للاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين بشأن أهداف وآليات الوثيقة، الأمر الذي يؤكد أن القيادة السياسية تتابع بكل دقة ما يدور من مناقشات على مائدة الحوار.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الوثيقة تحمل تصورًا لتطوير النمو الاقتصادي ودوره في نهضة مصر، والسياسات الاقتصادية، وما تهدف إليه من دعم واستقرار للاقتصاد الكلي، ودور القطاعات الاقتصادية في قيادة النهضة، وتحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وحياة ترقى لطموحات المصريين، لافتًا إلى أن الوثيقة ترتبط بالأعوام الستة المقبلة (2024- 2030)، وهي فترة الرئاسة الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد النائب ياسر الهضيبي أن نجاح الحوار الوطني في أن يكون منصة لمناقشة كل القضايا الوطنية، بمشاركة جميع أطياف المجتمع المصري دون تمييز أو إقصاء كان ضرورة وطنية لمواجهة ما تتعرض له مصر والمنطقة من تحديات، بسبب التوترات الإقليمية التي تتطلب جبهة داخلية متماسكة ومترابطة خلف هدف واحد هو مصلحة الدولة المصرية، وكيفية عبور التحديات الراهنة ومواصلة مسيرة البناء والنهضة التي بدأت منذ سنوات ماضية.