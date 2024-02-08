الخميس 08 فبراير 2024
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مصر

توزيع منهج المتعدد التخصصات للصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية

جريدة الدستور

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج المتعدد التخصصات للصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية، بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

ولمتابعة توزيع المنهج، اتباع الصور المرفقة للتقرير.

تفقد برنامج تدريب مديري المدارس الحكومية

وكان قد تفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، برنامج تدريب مديرى المدارس الحكومية "الإدارة المدرسية على النظام اليابانى" للدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، والمقام خلال يومى ٧ و٨ فبراير ٢٠٢٤، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، الذى تنظمه الإدارة العامة للقيادات التربوية بالتنسيق مع وحدة المدارس المصرية اليابانية.

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ويهدف التدريب إلى استكمال خطة نشر أنشطة التوكاتسو والتعريف بفلسفة الإدارة المدرسية على النظام اليابانى وكيفية تطبيقها فى المدارس الحكومية المصرية تمهيدًا لتعميمها على كل مدارس الجمهورية.

وخلال تفقده للبرنامج التدريبي، أكد الوزير للمديرين الجدد أن تطوير التعليم لا يتم إلا من خلال المعلم، لذا تحرص الوزارة على اختياره وفق معايير وآليات تقويم متطورة، وتدريبه لإعداد معلم متميز.

وأكد الوزير أن خريجى المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود فى إدارة المدرسة، وأن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة، مشددا على أن الوزارة تدعمهم لأداء دورهم على الوجه الأمثل.

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وأشار الوزير إلى أنه تم تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، ثم البدء فى المرحلة الإعدادية، وأنه سيتم تطوير المرحلة الثانوية استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم، مضيفًا أن الوزارة حريصة على إشراك المديرين الجدد في المؤتمر القومي للحوار المجتمعي المقرر حول تطوير منظومة الثانوية العامة باعتبارهم جزء رئيسي من هذا الحوار.

وتابع الوزير أنه تماشيًا مع متغيرات العصر، والثورات الصناعية والتحول الرقمى، أصبحت التكنولوجيا تتيح مصادر التعلم، مؤكدًا أنه لا بد وأن يكون التعليم منتجًا للمعرفة، وتصبح المناهج مفاهيم كبرى، وأن يصبح التعليم منتجًا للوجدان والقيم.

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وزارة التربية والتعليم منهج المتعدد التخصصا صفوف الأولى الفصل الدراسي الثاني مرحلة الابتدائية برنامج تدريب مديرى المدارس الحكومية

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