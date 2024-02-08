رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024 وشروط الترقي

ترقيات المعلمين 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من كافة المعلمين والمعلمات، بالتزامن مع إعلان الأكاديمية المهنية للمعلمين عن ضوابط جديدة بشأن ترقيات المعلمين 2024، كما اعلنت الأكاديمية، الشروط الواجب تحققها فيمن ستشملهم حركة الترقيات.

ترقيات المعلمين لعام 2024

ما يقارب 400 ألف معلم ومعلمه، تستهدفهم ترقيات المعلمين لعام 2024، وفقا لتصريحات الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وتغطي ترقيات المعلمين هذا العام، مختلف الإدارات والمديريات التعليمية على مستوي الجمهورية، ومختلف التخصصات والصفوف الدراسية لمن استوفى شروط الترقية لدرجة وظيفية أعلى.

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024

أتاحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، لجميع المرشحين للترقية الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024، بدء خطوات التسجيل على موقع الأكاديمية لمن تتوافر لديهم شروط الترقية.

وذلك من خلال رابط التسجيل والاستعلام عن حركة الترقيات، الرابط التالي: هنا.

شروط ترقيات المعلمين 2024

ويقدم "الدستور" في التقرير التالي الشروط الواجب توافرها فى المعلم المرشح للترقية وهي كالتالي:

أن يكون قد أكمل خمس سنوات في ممارسة العمل بشكل فعلي في الوظيفة للمعلمين في تاريخ الـ31 من شهر ديسمبر المقبل، بحد أدنى. الحصول في آخر عامين على تقرير تقويم أداء عام بحد أدنى فوق متوسط. أن يكون المعلم أيضًا على رأس العمل بالفعل وقت تقديم طلب الترقية.

وجاءت طلبات ترقيات المعلمين الآتي:

حصول المعلم على الرخصة المهنية من موقع الرخصة المهنية للمعلمين. ألا يقل تقييم الآداء الوظيفي عن تقدير جيد جدًا لمدة 3 سنوات قبل تقدمه للحصول على الترقية. تضمين طلب التسجيل للترقيات الرخصة المهنية وغيرها من المستندات المطلوبة للحصول على الترقية.

على أن تتولى الإدارات التعليمية مهمة التحقق من توافر الشروط اللازمة في كل معلم متقدم للحصول على شهادة صلاحية الترقي من خلال الأوراق المقدمة لكل معلم.