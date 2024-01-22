بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة ترقيات للعاملين في "إيجيكو"

أصدرت شركة النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو" إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير برئاسة المهندس أحمد أبو شبانة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أكبر حركة ترقيات للعاملين في الشركة.

وقال وائل حرك رئيس اللجنة النقابية لـ"إيجيكو" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الشركة أصدرت حركة ترقيات خاصة بالعاملين في إطار رفع الروح المعنوية لدى العاملين.

وأكد حرك أن الشركة تنفذ عددا من المشروعات القومية في جميع محافظات الجمهورية سواء في مجال تطوير القرى المحرومة أو حياة كريمة بخلاف المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، موضحا أنه يتم العمل على زيادة حجم الأعمال في الشركة في إطار زيادة الإيرادات والأرباح، وهو ما يؤكد قدرة شركات قطاع الأعمال العام على التوسع في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى وفقا للخبرات الكبيرة التي تمتلكها هذه الشركات وفي إطار زيادة لعوائده التي تذهب لخزانة الدولة من إيرادات شركات قطاع الأعمال العام.

وأوضح حرك أن تنفيذ المشروعات القومية والمدن الجديدة ساهم في تنشيط السوق والعمل على توفير فرص عمل جديدة للعمالية اليومية حيث يعمل بقطاع التشييد والبناء عدد كبير للغاية من العاملين سواء في قطاع المقاولات أو التطوير العقاري أو مواد البناء المختلفة التي تنتجها المصانع أو يتم استيرادها من الخارج.

وأشار إلى تنفيذ المشروعات في المدن الجديدة أو المشروعات القومية يسهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال جذب الاستثمارات الجديدة وزيادة إيرادات الشركات مما يسهم في زيادة فرص العمل في ظل ارتفاع موجة التضخم واحتياج المواطنين إلى فرص عمل جديدة تسهم في قدرتهم على التغلب على التحديات الموجودة بسبب ارتفاع موجة التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأساسية، مشيرا إلى أن التنمية العمرانية الموجودة حاليا لها دور مميز في تنمية الاقتصاد القومي.