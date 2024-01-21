تفاصيل خطة قطاع الأعمال لتطوير شركة مطابع محرم

ترصد “الدستور” في التقرير أبرز محاور تطوير شركة مصانع مطابع محرم، إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وفقا لتقرير خاص بالشركة عن مشروع الموازنة التقديرية حتي يونيو القادم.

ووفقا لتقرير مشروع الموازنة التقدريرية الذي حصلت عليه الدستور، فإن شركة مطابع محرم احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام دخلت ضمن خطة تطوير شركات قطاع الأعمال وتم رصد استثمارات تقدر بنحو 68 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 من أجل العمل علي تطوير الشركة عبر احلال وتجديد ماكينات الطباعة وتصنيع كرتون مضلع.

ووفقا لخطة شركة مطابع محرم احدي شركات وزراة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فإن الشركة تخطط لتحقيق ايرادات بقيمة 237 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، إضافة إلى العمل على تخفيض حجم الخسائر لـ12 مليون جنيه بعد ما كانت الخسائر مرتفعة للغاية بسبب الاهمال في التطوير والادارات السابقة التي كانت موجودة في الشركة.

كما تخطط وزارة قطاع الأعمال العام من أجل تطوير شركة مطابع محرم احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عبر التعاون مع مستثمر استراتيجي في اطار طرح حصة من الشركة للمستثمر مع العمل علي دخوله ضمن الادارة وتوفير التمويل سواء كان المستثمر محلي من القطاع الخاص أو الأجنبي حيث تسعي وزارة قطاع الأعمال العام عبر المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة لدي الشركات التابعة لها في اطار العمل علي جذب الاسثتمارات الأجنبية والتوسع في مشاركة القطاع الخاص والعمل علي زيادة استثمارات القطاع الخصا المصري والأجنبي من أجل القدرة علي تعميق التصنيع المحلي وسد حاجة الاستهلاك المحلي وخفض فاتورة الاستيراد مما يعمل علي زيادة الصادارات المصرية وزيادة الطاقات الانتاجية.