توجيهات عاجلة من "التعليم" بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

انطلقت الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024، لطلاب المدارس فى عدة محافظات، اليوم السبت، على أن تنتظم فى جميع المحافظات غدا الأحد.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تحقيق الانضباط اليومي بالدراسة وتسليم الطلاب الكتب المدرسية فى الأسبوع الأول بالفصل الدراسي الثاني.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة المتابعة اليومية للحضور والغياب وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى.

وكانت قد انتهت الخميس الماضى إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس وعاد الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني اليوم السبت الموافق 10 فبراير الجارى.

وأكدت المديريات التعليمية، استعداداتها الكاملة لاستقبال الطلاب بالمدارس، مضيفة أن أعمال الصيانة البسيطة تم الانتهاء منها كما تم استلام الكتب الدراسية وسيتم توفيرها للطلاب مع بداية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني .

ووجهت مديريات التربية والتعليم، الإدارات التعليمية، بنزول لجان تفتيش على المدراس، للتأكد من تجهيزيها استعدادا للفصل الدراسي الثاني، والتأكد من سلامة الفصول والديسكات ودورات المياة.

وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، انه سيتم توزيع كتب الفصل الدراسي الثاني، على المدارس فى الأسبوع الأول من التيرم الثاني، لتوزيعه على الطلاب.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي

ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024، بدء الفصل الدراسي الثاني في السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024. بدء امتحانات الدبلومات الفنية في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 السبت 1 يونيو 2024.

بدء امتحانات الثانوية العامة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 السبت 22 يونيو 2024.

إجازة نصف العام في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.