"التعليم" تنهى استعداداتها للترم الثانى.. والأحد تسليم استمارات التقدم لشهادة الثانوية العامة للمدارس

أنهت جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024 والذي يبدأ غدًا السبت الموافق 10 فبراير عقب انتهاء إجازة منتصف العام التي استمرت لمدة أسبوعين، فيما يبدأ طلاب الثانوية العامة في تسليم استمارة الامتحانات للمدرسة بداية من بعد غد الأحد وحتى يوم الخميس الموافق 29 من شهر فبراير 2024.

ومن المقرر أن ينتظم غدًا السبت، حوالي 7 ملايين طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية، على أن تفتح باقي المدارس الرسمية للغات والخاصة أبوابها بعد غد الأحد لاستقبال باقي الطلاب والبالغ عددهم 18 مليون طالب بجميع المراحل الدراسية.

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، التي أعلنتها الوزارة مع بداية العام الدراسي الحالي، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024، وينتهي الفصل يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة فقد بدأ الطلاب في تسجيل استمارة التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة 2024 الشهر الماضي، وتنتهي فترة التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم 22 من شهر فبراير الجاري، حيث يجب على الطلاب تسجيل استمارة التقدم إلى الامتحانات وطباعة الاستمارة بعد الانتهاء من تسجيلها، ثم تسليمها إلى المدرسة، محددة موعد تسليم الاستمارة إلى المدرسة بداية من يوم 11 من شهر فبراير الحالي، حتى يوم الخميس الموافق 29 من شهر فبراير 2024.

انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة من كل أفراد المنظومة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة، من كل أفراد المنظومة التعليمية، خلال الفصل الدراسي الثاني، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات المهمة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

كما وجهت الوزارة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بالمدارس، مشيرًا إلى أن مجموعات الدعم ستكون داخل المدارس لصفوف النقل، بينما يتم اختيار (3-5) مدارس في كل إدارة تعليمية مزودة بمسرح أو قاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات، فضًلا عن اختيار أفضل معلمين متميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بمعلمين من خارج المنظومة التعليمية وحصولهم على تصريح لمزاولة المجموعات بعد التأكد من كفاءتهم التعليمية.

وشددت على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أُسْبُوعِيًّا لجميع المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب، مؤكدًا أهمية توفير كل سبل جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، وضرورة الانتهاء من تسليم الكتب للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني.