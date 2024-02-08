الخميس 08 فبراير 2024
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محافظات

877 مدرسة جاهزة لانطلاق الفصل الدراسى الثانى الأحد المقبل فى مطروح

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن 877 مدرسة بكافة أرجاء المحافظة، مستعدة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، الأحد المقبل. 

وأوضح شحاتة، أنه شدد على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام التام بما يلي:

-اتخاذ ما يلزم من إجراءات وعقد ندوات لرفع الوعي لدى العاملين بالقطاع التعليمي بأهمية وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

-مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بكافة مدارس مطروح

-التنسيق مع مجالس المدن لإزالة الاشغالات أمام المؤسسات التعليمية

-التأكد من سلامة البوابات الحديدية للمدارس وإزالة أي تشوينات أو أدوات منزلية قابلة للاشتعال

-التأكد من نظافة المدارس والمناطق المحيطة بها كذلك سلامة ونظافة دورات المياه

-التأكد من سلامة وسائل الإضاءة والتهوية وسلامة الأثاث

-تفعيل لجان الأزمات والكوارث لمواجهة أي طوارئ تحدث

-الالتزام بالخطة الزمنية للمناهج الدراسية

-توجيه وتشجيع الطلاب على متابعة القنوات الفضائية التعليمية والمنصات الإلكترونية التي تشرف عليها الوزارة

-تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير كافة الوسائل لإنجاحها

-تحليل نتائج الفصل الدراسي الأول وتفعيل خطط رفع المستوي التعليمي للطلاب الذين لم يحققوا نتائج إيجابية خلال امتحان الترم الأول

-التأكيد على تفعيل القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023 بشأن لائحة الانضباط المدرسي

 المشروعات القومية

وأكد وكيل تعليم مطروح على مديري الإدارات التعليمية مع انطلاق الترم الثاني بإعداد أنشطة إثرائية بصفوف المرحلة الابتدائية؛ لمعالجة ضعف مستوى القراءة والكتابة في اللغة العربية لدى بعض الطلاب، مشددًا على ضرورة تبصير الطلاب بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحقيقًا لمنظومة التنمية الشاملة، وذلك عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية ومن خلال أنشطة المكتبات والمسرح والتربية الفنية والاجتماعية. 

وشدد على  مديري الإدارات التعليمية، أن الطلاب أمانة في أعناقهم جميعًا يجب المحافظة عليهم وترسيخ القيم السامية والأخلاق الحميدة في نفوسهم، في سبيل إعداد جيل واعٍ مستنير قادر على تحمل المسئولية وتحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي مصر.

وكيل تعليم مطروح انطلاق الفصل الدراسي الثاني مطروح 877 مدرسة الفصل الدراسي الثاني

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