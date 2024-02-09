جامعة القاهرة أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثانى طبقًا للخطة الزمنية المقررة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن انتهاء الجامعة من كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/ 2024 طبقًا للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

الخشت يوجه بإعلان الجداول الدراسية وتوزيع المحاضرات ونشر المقررات الإلكترونية وانتظام الدراسة من اليوم الأول لجميع الكليات

وأكد الدكتور محمد الخشت انتهاء جامعة القاهرة من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات الأخرى، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها على مستوى الكليات، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كل عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية وتنظيم مسابقات متنوعة ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى تنفيذ خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

الخشت يشدد على تحفيز الطلاب على المشاركة فى المسابقات والأنشطة بالفصل الدراسي الثاني بما يسهم فى بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم

وشدد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، بما يسهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.