الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بعدد من كليات جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

 

 بدأ عدد من كليات جامعة القاهرة في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وفتح باب الالتماسات؛ وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت تنفيذا لتوجيهات د.محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة عقب انتهاء كل امتحان.. حيث أعلنت كليات الآداب، والإعلام، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة نتائج الامتحانات بها وعدد من الكليات الأخرى؛ وسوف يتم الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن نتائج باقي الكليات تباعا.

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وكان الدكتور محمد الخشت قد وجه مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيا على مواقع الكليات وظهورها تباعا ومراعاة المنحنى الاعتدالي وقواعد الإنصاف في عمليات التصحيح.

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الضوابط الامتحانية


وقد أنهت كليات جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء 24 يناير الماضي وأداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، وفي إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة من رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

 

 

وكان قد شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاق تعاون بين جامعة القاهرة "الفرع الدولي" وجامعة إيست لندن، لاستضافة برامج دولية بالتعاون بين الجامعتين في مجال الاقتصاد والتمويل والتسويق الرقمى، بحضور د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، ود. شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ووفد من جامعتي القاهرة "الفرع الدولي" وجامعة إيست لندن، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير أن هذا التعاون يأتي تعميقًا لعلاقات التعاون القوية بين الجامعات المصرية وجامعة إيست لندن، مشيرًا إلى الاتفاقيات والبروتوكولات المُثمرة التي وقعتها جامعة إيست لندن مع العديد من الجامعات المصرية من بينها (الإسكندرية الأهلية، والمنصورة الجديدة، والمنصورة الأهلية)؛ لإتاحة درجات علمية مُزدوجة لافتًا إلى أن جامعة إيست لندن تتميز بالتركيز على دعم مواهب الطلاب وتزويدهم بالقدرات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل.

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