انطلاق ملتقى إعلام القاهرة للإذاعة والتلفزيون بمشاركة 20 جامعة عالمية و50 خبير دولي

أعلن الدكتور أشرف جلال، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تفاصيل الملتقى البحثي السنوي الأول لقسم الإذاعة والتليفزيون، المنعقد برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية، وبإشراف الدكتور أشرف جلال الأمين العام للملتقى.

النسخة الأولى من ملتقى الإذاعة والتلفزيون

وأوضح «جلال» في بيان له، أن الملتقى السنوي يحمل فى نسخته الأولى بعنوان (من البث واسع النطاق إلى البث المحدود إلى البث الشبكي: تحديات العصر الرقمى وتداعياته) اسم الأستاذة الدكتورة الراحلة جيهان رشتي وهى أول عميدة لكلية الإعلام جامعة القاهرة وذلك تقديرا لجهودها وبصماتها في إثراء العمل الإعلامي المهني والأكاديمي، لافتا إلى أن فعاليات الملتقى تقام على مدار يومي 13 - 14 فبراير 2024 الجاري، ويتضمن الملتقى 7 جلسات بحثية وعدة حلقات نقاشية ويشارك به لأول مرة البروفيسور (فيل جي أوتر) وهو رئيس قسم الاتصال بجامعة لويزيانا لافييت بالولايات المتحدة والدكتور (توماس هانيتساك) أستاذ ورئيس قسم الاتصال بجامعة لودفيج ماكسميليان - ميونيخ – ألمانيا، على أن يكون ضيف شرف الملتقى هو رئيس المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي.

مدونة سلوك أخلاقي

وأشار رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة إلى أن الملتقى يتضمن حلقتين نقاشيتين الأولى بعنوان (نحو مدونة سلوك أخلاقي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام) وتضم مجموعة من رؤساء القنوات المصرية والعربية وعدد من عمداء كليات الإعلام الخاصة والحكومية، أما الحلقة الثانية فهى بعنوان (تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الدراما ومواقع التواصل الاجتماعي) وتضم مجموعة من المؤثرين وصناع الدراما المصرية وفي مقدمتهم صناع مسلسل صوت وصورة.

نشر الشائعات والهندسة الاجتماعية للمجتمعات المختلفة

وأكد الدكتور أشرف جلال الأمين العام للملتقى، أن الملتقى يهدف إلى إطلاق مدونة سلوك لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام وصناعته وبحوثه، ووضع خارطة عمل لكيفية توظيفه بما يحقق الاستفادة القصوى ويحد من مخاطره خاصة في التزييف العميق ونشر الشائعات والهندسة الاجتماعية للمجتمعات المختلفة، لافتا إلى أنه على الرغم من أن هذه هى النسخة الأولى لملتقى قسم الإذاعة والتليفزيون إلا أنه لاقى صدى إيجابيا منذ الإعلان عنه حيث تخطى عدد البحوث المُشاركة ثلاثين بحثا، بواقع 60 مشاركا وباحثا من مصر، الكويت، ألمانيا، السعودية، الأردن، الولايات المتحدة، سلطنة عمان، وفلسطين، ووصل عدد الخبراء والمتحدثين إلى 50 خبيرا وممارسا وأكاديميا، كما بلغ عدد الملصقات البحثية خمسة عشر ملصقا وعدد الجامعات المشاركة من مصر وأوروبا وأمريكا وصل إلى 20 جامعة، كما تتنافس البحوث والملصقات على 5 جوائز هى: جائزة أفضل بحث بالملتقى باسم (أ.د. سلوى إمام)، وجائزة أفضل بحث متطلبات دكتوراه (أ.د. جيهان يسري)، أما عن جوائز الملصقات فهى: أفضل ملصق رسالة ماجستير باسم (أ.د. محمد المرسي) وأفضل ملصق رسالة دكتوراه باسم (أ.د. ابتسام الجندي)، وأفضل ملصق بحثي باسم (أ.د.سامية أحمد علي)، كما تقام فعاليات الملتقى في هذه النسخة الصديقة للبيئة ولن تستخدم أي معاملات ورقية وسوف تعتمد على الحلول الرقمية المقدمة من شركة SanDisk Professional.