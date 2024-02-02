وفد طلاب جامعة عين شمس في زيارة لمعرض القاهرة للكتاب

شهد وفد طلاب جامعة عين شمس الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحمل شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتُقام فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية.

تأتي الزيارة ضمن توجيهات قيادة جامعة عين شمس بضرورة تفعيل الزيارات والمشاركات الميدانية لطلاب الجامعة كونها تُشكل وعى الطلاب وتضيف إليهم من الخبرات وتساعدهم على تطوير قدراتهم الثقافية والفنية بجانب النواحي العلمية.

حيث أكدت قيادة جامعة عين شمس، أن هذا الحدث أحد أهم الجُسور التي تربط الثقافة المصرية بغيرها من الروافد العربية والعالمية، كما يُمثل امتدادًا للدور والتأثير التنويري الذي دائمًا ما تسهم به مصر في مختلف العلوم والمعارف، ولذا تحرص الجامعة على زيارة وفد من طلاب الجامعة وتوفير كل السبل التي تضمن للطلاب زيارة كافة الاجنحة حتى تصل رسالته في ترسيخ ريادة مصر الثقافية.

كما تفقد وفد طلاب الجامعة جانبًا كبيرًا من قاعات المعرض، وزارو عددًا من دور النشر المختلفة، للتعرف على محتوياتها والفعاليات التي تقدمها، كما استمعوا إلى آراء وتجارب العارضين، حيث قاموا بزيارة عدد من الأجنحة بالمعرض، من بينها جناح وزارة الدفاع، الذي احتوى على شرح لتفاصيل الجناح ومؤلفاته عن طريق تقنية الهولوجرام التي يطبقها جناح الوزارة لأول مرة في إطار التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، ويحكي العرض من خلال الهولوجرام عن حياة المشير أحمد بدوي، شخصية الجناح في المعرض هذا العام.

وكذلك زار الطلاب جناح وزارة الداخلية، الذي يوفر تسهيلات خاصة لذوي القدرات الخاصة وذوي الهمم، ويعرض الجناح إصداراته التي تقدم تعريفًا واضحًا لأنشطة الوزارة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والأمن القومي ومناهج كلية الشرطة وغير ذلك، كما زارو جناح المركز القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، للاطلاع على الأنشطة والإصدارات التي يقدمها لرواد المعرض.

وفي الوقت نفسه، حرصوا على زيارة جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ للاطلاع على أحدث إصدارات الهيئة من كتب تراثية قديمة، ومنها كتب الأديب طه حسين وموسوعة وصف مصر وموسوعة مصر القديمة، كما زار عددا من أجنحة الهيئات الثقافية ودور النشر المختلفة، ومركز أبوظبي للغة العربية، لتفقد المعروضات وأحدث إصداراته.

واختتمت الزيارة بجولة حرة لطلاب الجامعة داخل الأجنحة المختلفة لمعرض الكتاب وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الزيارة، كما أشاد الطلاب بالمعرض والمجهودات المبذولة في الدورة الحالية من حيث التنظيم الرائع في مختلف الأجنحة.