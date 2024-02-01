الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الخشت: التعليم الجامعى ‏استطاع أن يحقق تقدّمًا كبيرًا فى السنوات الماضية بتوجيهات القيادة السياسية

الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة

قال الدكتور محمد الخشت، إن التعليم الجامعي ‏استطاع أن يحقق تقدّما كبيرا في السنوات الماضية بفضل توجيهات القيادة السياسة، مؤكدًا أنه لا يزال أمامنا خطوات أخرى إضافية وهذا لا يقلل من حجم الجهود المبذولة وحجم الإنجازات الكبرى التي حدثت لملف التعليم بشكل عام.

وأكد الدكتور الخشت، خلال حواره على الفضائية المصرية مع الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين، أنه يجب أن تكون هناك مظلة واستراتيجية عامة للتعليم بكل أنواعه تحقق أهداف الوطن، وتصب في بناء الدولة وعملية التنمية المستدامة.

وأضاف أنه يمكن أن يكون هناك تنوع داخلي في هذه الاستراتيجية وتحت هذه المظلة بشرط أن تكون هناك إدارة عليا واحدة لأنظمة التعليم المختلفة؛ فليس هناك ما يمنع من وجود أنظمة متنوعة تحت مظلة واحدة.

‏وقال الدكتور الخشت، إننا نحتاج إلى جهود وخطوات إضافية للعمل على تغيير محتوى التعليم وهذه مسألة مهمة جدا لمواكبة التطورات العالمية والثورة الصناعية الرابعة والخامسة، مشيرا إلى إدخال جامعة القاهرة الذكاء الاصطناعي لأول مرة وتغيير المناهج في كلية الحاسبات والمعلومات، لذلك أصبحت جامعة القاهرة من أسباب تقدم مصر في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي.

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الخشت: جامعة القاهرة الآن أصبحت واحدة من جامعات الجيل الرابع لتواكب أحدث الاتجاهات العلمية

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الخشت: تطوير المحتوى التعليمي أهم أدوات الانتقال إلى الخطاب الديني الجديد

يركز التعليم على الملفات التي تسهم في بناء الدولة الوطنية وعملية التنمية المستدامة وتخريج كوادر جديدة بمواصفات دولية

ولفت الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة بدأت حاليا في الجانب التطبيقي للذكاء الاصطناعي واعداد تصور لإنشاء كلية للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكلية أخرى لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وكلية الطاقة والطاقة المتجددة وافتتاح جامعة القاهرة الدولية التي يدرس فيها حاليا الطلاب برامج دولية مع كبرى الجامعات، مؤكدًا أننا نحتاج أن يركز التعليم على الملفات التي تسهم في بناء الدولة الوطنية وعملية التنمية المستدامة وتخريج كوادر جديدة بمواصفات دولية.

الخشت القيادة السياسة التعليم أهداف الوطن الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا الفضاء

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