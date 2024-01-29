ورش عمل مجانية لتنمية مهارات أعضاء الجهاز الإدارى بآداب د عين شمس

في إطار رفع كفاءة وتنمية وتطوير مهارات وقدارت أعضاء الجهاز الإدارى بكلية الآداب جامعة عين شمس، تنظم الكلية مجموعة من ورش العمل المجانية لأعضاء الجهاز الإدارى والعاملين بالكلية،وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور حنان كامل عميدة الكلية وتحت إشراف الدكتور هويدا عبد الحميد مديرة وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية، الدكتور بهاء إبراهيم عبد الحافظ الأستاذ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات.

تتضمن ورش العمل التى تستمر لمدة ٤ أيام ( مهارات استخدام برنامج تحرير النصوص word - آداب وأخلاقيات المهنة - مهارات التعامل مع الجمهور - نشر الوعي بثقافة الجودة - إدارة الأزمات والكوارث )، وتستغرق الورشة الواحدة ٣ ساعات من العاشرة صباحا للواحدة ظهرا، أثناء فترة الدوام، وسيتم تقييم المتدرب في نهاية الورشة ويحصل على شهادة حضور الورشة.

يحاضر في الورش كل من الدكتور حنان كامل عميدة الكلية، الدكتور حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور هويدا عبد الحميد مديرة وحدة ضمان الجودة والاعتماد، الدكتور محمود طارق المدرس بقسم المكتبات ونظم المعلومات، هشام جمعة مدير وحدة الدفاع المدني.

و بدات ورش العمل التى تعقد يوميا خلال هذا الأسبوع بورشة عمل بعنوان: " مهارات استخدام برنامج تحرير النصوص word " قدمها د محمود طارق المدرس بقسم المكتبات ونظم المعلومات، وقد شهدت الورشة إقبالا كبير من أعضاء الجهاز الإدارى والموظفين.

وفي سياق آخر وجه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، والاستفادة منه في تنمية المهارات وإعداد خريجين قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك الاستفادة منه في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، لتعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من الإمكانات الهائلة لرأس المال البشري في مصر