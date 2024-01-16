الخريطة الزمنية لجوائز جامعة عين شمس التشجيعية والتقديرية والرواد (إنفوجراف)

تعمل جامعة عين شمس على تعزيز روح المنافسة والتميز في مجال البحث العلمي والأداء الأكاديمي، وتأتي جوائز الجامعة التقديرية والرواد والتشجيعية فى إطار رؤية الجامعة لتحفيز وتكريم العلماء المتميزين وتشجيع المبدعين في مختلف المجالات.

وانطلاقًا من رسالة الجامعة في التيسير على جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة والمتقدمين لجوائز الجامعة التقديرية والرواد والتشجيعية في التعرف على جميع الخطوات الإجرائية وتوقيتاتها التي تمر بها هذه الجوائز حتى مرحلة تكريم الفائزين بالجامعة، أعدت الجامعة انفوجراف عن الخريطة الزمنية لجوائز الجامعة التقديرية والرواد والتشجيعية للعام 2023-2024.

وتعكس هذه الخريطة الزمنية إجراءات وخطوات جوائز جامعة عين شمس والتزام الجامعة بتوفير المعرفة الكاملة لجميع الإجراءات المرتبطة بالجوائز، وتشجيع الباحثين والعلماء على المشاركة الفعالة والتنافسية في هذه الجوائز التي تسهم في رفع مستوى البحث والتطوير في مجتمع جامعة عين شمس.