الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"حجازى" يجرى تغييرات بقيادات وزارة التربية والتعليم

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حركة تغييرات داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، حيث قرر تكليف محمد عبدالتواب مدير التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، بشغل منصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

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كما قرر تكليف الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بشغل منصب رئيسا للإدارة المركزية للتعليم العام بديوان عام الوزارة.

وتشمل الإدارة المركزية للتعليم العام تحت مظلتها، إدارات رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والتعليم الثانوي والتربية الخاصة وإدارة الموهوبين، والإدارة العامة للامتحانات.

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حجازى: تطوير التعليم لا يتم إلا من خلال المعلم.. والوزارة تحرص على اختياره وفق معايير

كان قد تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، برنامج تدريب مديرى المدارس الحكومية "الإدارة المدرسية على النظام اليابانى" للدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"، والمقام خلال يومي 7 و8 فبراير 2024، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، والذي تنظمه الإدارة العامة للقيادات التربوية بالتنسيق مع وحدة المدارس المصرية اليابانية.

ويهدف التدريب إلى استكمال خطة نشر أنشطة التوكاتسو والتعريف بفلسفة الإدارة المدرسية على النظام اليابانى وكيفية تطبيقها فى المدارس الحكومية المصرية، تمهيدًا لتعميمها على كافة مدارس الجمهورية.

وخلال تفقده للبرنامج التدريبي، أكد الوزير للمديرين الجدد أن تطوير التعليم لا يتم إلا من خلال المعلم، لذا تحرص الوزارة على اختياره وفق معايير وآليات تقويم متطورة، وتدريبه لإعداد معلم متميز.

ديوان عام وزارة التربية والتعليم محافظة بورسعيد محمد عبد التواب لإدارة المركزية للتعليم العام التعليم الثانوي التربية الخاصة الإدارة المركزية للتعليم العام

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