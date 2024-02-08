"التعليم" تحدد الدول المقررة بمنهج الدراسات الاجتماعية للإعدادية

وجهت المديريات التعليمية، خطابًا للإدارات التعليمية، بالدول المختارة والمقررة بمنهج الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي العام للفصل الدراسي الثاني للعام 2023/ 2024، استعدادًا لإطلاق الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل 10 فبراير، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن الدول المقررة للشهادة الإعدادية الترم الثاني بمادة الدراسات الاجتماعية هي "ألمانيا الاتحادية- جمهورية البرازيل الاتحادية- جمهورية نيجيريا الاتحادية".

ووجهت المديريات في خطابها، باتخاذ اللازم بإبلاغ موجهي أوائل وموجهي المرحلة الإعدادية لمادة الدراسات الاجتماعية بضرورة إبلاغ معلمي مادة الدراسات الاجتماعية بجميع المدارس الإعدادية العامة بتوزيع المنهج.

وزير التعليم يتفقد تدريب مديري المدارس الحكومية

وكان قد تفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، برنامج تدريب مديرى المدارس الحكومية "الإدارة المدرسية على النظام اليابانى" للدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"، والمقام خلال يومى 7 و8 فبراير الجاري، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، الذى تنظمه الإدارة العامة للقيادات التربوية بالتنسيق مع وحدة المدارس المصرية اليابانية.

ويهدف التدريب إلى استكمال خطة نشر أنشطة التوكاتسو والتعريف بفلسفة الإدارة المدرسية على النظام اليابانى وكيفية تطبيقها فى المدارس الحكومية المصرية تمهيدًا لتعميمها على كل مدارس الجمهورية.

وخلال تفقده البرنامج التدريبي، أكد الوزير للمديرين الجدد أن تطوير التعليم لا يتم إلا من خلال المعلم، لذا تحرص الوزارة على اختياره وفق معايير وآليات تقويم متطورة، وتدريبه لإعداد معلم متميز.

وأكد الوزير أن خريجى المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود فى إدارة المدرسة، وأن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة، مشددًا على أن الوزارة تدعمهم لأداء دورهم على الوجه الأمثل.

وأشار الوزير إلى أنه تم تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، ثم البدء فى المرحلة الإعدادية، وأنه سيتم تطوير المرحلة الثانوية استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم، مضيفًا أن الوزارة حريصة على إشراك المديرين الجدد في المؤتمر القومي للحوار المجتمعي المقرر حول تطوير منظومة الثانوية العامة باعتبارهم جزءا رئيسيا من هذا الحوار.