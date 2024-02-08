بالتفاصيل: ننشر حركة تغييرات قيادات وزارة التربية والتعليم

أجري الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حركة تغييرات داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية، حيث قرر الآتي:

١.تكليف الدكتورة راندا شاهين، رئيس الادارة المركزية لقطاع التعليم العام بديوان عام الوزارة، بشغل منصب الهيئة التنفيذية لمحو الأمية وتعليم الكبار.

٢.طاهر الغرباوي، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

٣. تكليف خالد حمدان، مدير عام ادارة الشروق التعليمية بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

٤. محمد رمضان من وكيل التربية والتعليم بمحافظة الشرقيه، لشغل منصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

٥. تكليف محمد بدر، مدير الشئون القانونية بالقاهرة، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.



٦. تكليف أحمد عبد الحميد البرعي والي، وكيل مديرية التربية بمحافظة بورسعيد، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

٧. تكليف هاني عنتر، كبير معلمين بمحافظة الجيزة، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.

٨. تكليف محمد عبد التواب مدير التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، بشغل منصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

٩. تكليف الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل اول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بشغل منصب رئيسا للإدارة المركزية للتعليم العام بديوان عام الوزارة.

"حجازي" يجري تغييرات بقيادات وزارة التربية والتعليم

وكان قد أجري الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حركة تغييرات داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية، حيث قرر تكليف محمد عبد التواب مدير التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، بشغل منصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

كما قرر تكليف الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بشغل منصب رئيسا للإدارة المركزية للتعليم العام بديوان عام الوزارة.

وتشمل الإدارة المركزية للتعليم العام تحت مظلتها، إدارات رياض الاطفال والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي والتعليم الثانوي والتربية الخاصة وادارة الموهوبين، والادارة العامة للامتحانات.

وكان قد تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، برنامج تدريب مديرى المدارس الحكومية "الإدارة المدرسية على النظام اليابانى" للدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، والمقام خلال يومى ٧ و٨ فبراير ٢٠٢٤، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، والذى تنظمه الإدارة العامة للقيادات التربوية بالتنسيق مع وحدة المدارس المصرية اليابانية.

ويهدف التدريب إلى استكمال خطة نشر أنشطة التوكاتسو والتعريف بفلسفة الإدارة المدرسية على النظام اليابانى وكيفية تطبيقها فى المدارس الحكومية المصرية تمهيدًا لتعميمها على كافة مدارس الجمهورية.

وخلال تفقده للبرنامج التدريبي، أكد الوزير للمديرين الجدد أن تطوير التعليم لا يتم إلا من خلال المعلم، لذا تحرص الوزارة على اختياره وفق معايير وآليات تقويم متطورة، وتدريبه لإعداد معلم متميز.

وأكد الوزير أن خريجى المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود فى إدارة المدرسة، وأن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة، مشددا على أن الوزارة تدعمهم لأداء دورهم على الوجه الأمثل.

وأشار الوزير إلى أنه تم تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، ثم البدء فى المرحلة الإعدادية، وأنه سيتم تطوير المرحلة الثانوية استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم، مضيفًا أن الوزارة حريصة على إشراك المديرين الجدد في المؤتمر القومي للحوار المجتمعي المقرر حول تطوير منظومة الثانوية العامة باعتبارهم جزءا رئيسيا من هذا الحوار.