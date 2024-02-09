تتجه مؤشرات البحث للمواطنين وطلاب الثانوية العامة من أجل البحث عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من قبل طلاب الصف الثالث الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وذلك بالتزامن مع توفره على موقع وزارة التربية والتعليم لتسجيل الاستمارة لمختلف المدارس الحكومية والخاصة والدولية.



رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم



ويذكر أن وزارة التعليم أعلنت عن فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، على الموقع الرسمي للوزارة، وسيستمر التسجيل حتى يوم 22 فبراير المقبل.

رابط تسجيل الاستمارة



أشارت وزارة التعليم في وقت سابق إلى أنه تم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب تسجيل الاستمارة من خلال رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.

خطوات تسجيل الاستمارة



وقالت الوزارة إنه لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 يجب الدخول على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، وقم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول، وأدخل البريد الإلكتروني الموحد على منصة "Office 365"، واضغط على تسجيل الدخول، وأدخل الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني، وستظهر الاستمارة الخاصة بالطالب محتوية على بياناته الأساسية.

البيانات المطلوبة

ويتم ارفع المستندات المطلوبة، والتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها والأوراق المرفوعة، واضغط على حفظ بصيغة pdf لطباعتها وتقديمها في المدرسة مع المستندات المطلوبة.

وحددت وزارة التعليم رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة، حيث تكون 210 جنيهات، مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات+ 10 جنيهات رسومًا إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.

المستندات المطلوبة لدخول امتحانات الثانوية العامة



وحددت المديريات الإقليمية للتربية والتعليم الأوراق المطلوبة لدخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والتي تشمل:

1. الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024.

2. شهادة ميلاد الطالب.

3. صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

4. 3 صور حديثة للطالب بحجم 6X4، يشترط أن تكون مطابقة للصورة الموجودة في الاستمارة الإلكترونية، ويجب أن يكون اسم الطالب مكتوبًا أسفل الصورة وخلفها ويتم ختمها بخاتم الشعار.

5. إيصال سداد رسوم دخول الامتحان والتي تقدر بمبلغ 210 جنيهات للطلاب المتقدمين للامتحان لأول مرة أو للمرة الثانية.

6. يجب على الطالب وولي أمره التوقيع على الإقرار المرفق بالمستندات، وعلى الاستمارة بعدم حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة الامتحان.

7. المدارس تعتمد الاستمارات الإلكترونية ومستنداتها، ويتوجب سداد 20 جنيهًا نظير استخراج بيان رسوب للطالب.