السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط التقديم في وظائف البريد المصري.. شروطه وتفاصيله

وظائف البريد المصري
وظائف البريد المصري

يتسأل الملايين من المواطنين عن رابط التقديم في وظائف البريد المصري، حيث يرغب الكثورين في التقديم على الوظائف الشاغرة والتي تم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعد مد فترة التقديم لمدة أسبوعين، ليتمكن الراغبون في التقديم بشكل إلكتروني.

رابط التقديم في وظائف البريد المصري 

خصص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابط التقديم في وظائف البريد المصري لاستقبال طلبات الراغبين في التقديم على الوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا)، حيث يملأ الراغب في التقديم كل بياناته الشخصية في الخانات المخصصة لذلك وتجهيز كافة الأوراق المطلوبة للتقديم عبر الموقع الإلكتروني وذلك من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة وظائف الهيئة القومية للبريد.
  • تسجيل كل البيانات الشخصية عن الشخص المتققدم للوظائف المعلن عنها.
  • تحديد الوظيفة المتقدم لها.
  • تحميل ك الأوراق اللازمة للتقديم والمعلن عنها بشكل رسمي.
  • الضغط على كلمة حفظ الطلب.

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رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 وآخر موعد للتقديم

شروط التقديم في وظائف هيئة البريد المصري 

يجب على المتقدمين لشغل وظائف هيئة البريد المصري توافر الشروط التالية:-

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة من تاريخ نشر الإعلان.
  • أن يكون التقدير العام للمتقدم في المؤهل الدراسي جيد على الأقل.
  • أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل مناسب للوظيفة المتقدم لها.
  • ألا يكون المتقدم سبق وحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة للشرف.
  • اجتياز كافة الاختبارات المؤهلة للوظئفة التقديم لها.
  • سداد مبلغ 26 جنيه لحساب الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة في أحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو بنك القاهرة.
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الوظائف المعلن عنها في هيئة البريد 

جاءت الوظائف المعلن عنها في هيئة البريد كما يلي:-

  • هندسة مدنية.
  • هندسة ميكانيكية.
  • هندسة كهربائية.
  • هندسة اتصالات.
  • هندسة حاسبات.
  • هندسة طبية حيوية.
  • هندسة كيميائية.
  • هندسة زراعية.
  • هندسة تصنيع.
  • بكالوريوس علوم.
  • بكالوريوس تجارة.
  • ليسانس الحقوق.
  • بكالوريوس التربية.
  • بكالوريوس نظم والمعلومات الإدارية.
  • بكالوريوس الخدمة الاجتماعية.
  • بالكالوريوس لغة عربية.
  • بكالوريوس لغة انجليزية.
  • بكالوريوس لغة فرنسية.

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