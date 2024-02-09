رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 وآخر موعد للتقديم
يشغل بال الكثير من الشباب خلال هذه الأيام البحث عن فرصة عمل لذا يسعى الكثير من المواطنين معرفة رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 وآخر موعد للتقديم عبر جوجل، عقب أن قرر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المد لفترة التقديم على وظائف المصري إلى يوم 15 فبراير الحالي.
رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 وآخر موعد للتقديم
وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير خطوات التقديم في وظائف البريد المصري 2024 وآخر موعد للتقديم والرابط.
وظائف البريد المصري 2024
فتح الجهاز المركزي لباب التقديم على وظائف البريد المصري لعام 2024 يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 يناير 2024، وقرر المد لفترة التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية إلى يوم الخميس الموافق 15 من فبراير الحالي.
كيفية التقديم في وظائف البريد المصري
يمكن التقديم في وظائف البريد المصري لعام 2024 عبر اتباع الخطوات البسيطة وهي التالية:
- ادخل على رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 من هنا.
- من أعلى الصفحة ثم اختر الوظائف.
- ومن وظائف الهيئة القومية للبريد قم باختيار الوظيفة المراد التقديم عليها «محام ثالث- مهندس تشغيل وسائل نقل- وظيفة مهندس ميكانيكا- وظيفة مهندس كهرباء- اخصائي (بريد- خدمة عملا- وظيفة مكتب بريد).
- ثم اختر تقديم طلب بعد قراءة الشروط.
- وقم بتسجيل البيانات بشكل صحيح.
- ثم أرفق المستندات المطلوبة.
- واخيرًا اضغط على زر «تقديم».
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شروط التقديم على وظائف البريد المصري 2024
قامت هيئة القومية للبريد بتحديد الشروط العامة للتقديم على وظائف البريد المصري لعام 2024، والتي قد تضمنت الآتي:
- أن يكون المتقدم لوظائف هيئة البريد متمتعًا بالجنسية المصرية.
- ألا يزيد سن المتقدم لوظائف هيئة البريد عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.
- أن يكون التقدير العام للمتقدم لوظائف هيئة البريد «جيد» على الأقل.
- أن يكون المتقدم لوظائف هيئة البريد حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم لها.
- ألا يكون المتقدم لوظائف هيئة البريد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم تتم إعادة اعتباره.
- ألا يكون المتقدم لوظائف هيئة البريد قد سبق فصله من الخدمة بحكم نهائي، ولم يمضِ على صدور القرار النهائي بفصله 4 سنوات على الأقل.
- أن يجتاز المتقدم لوظائف هيئة البريد الاختبارات والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات المقررة.
- يسدد المتقدم لوظائف هيئة البريد 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع في أحد فروع البنوك التالية: «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة».