يشغل بال الكثير من الشباب خلال هذه الأيام البحث عن فرصة عمل لذا يسعى الكثير من المواطنين معرفة رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 وآخر موعد للتقديم عبر جوجل، عقب أن قرر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المد لفترة التقديم على وظائف المصري إلى يوم 15 فبراير الحالي.

رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 وآخر موعد للتقديم

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير خطوات التقديم في وظائف البريد المصري 2024 وآخر موعد للتقديم والرابط.

وظائف البريد المصري 2024

فتح الجهاز المركزي لباب التقديم على وظائف البريد المصري لعام 2024 يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 يناير 2024، وقرر المد لفترة التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية إلى يوم الخميس الموافق 15 من فبراير الحالي.

كيفية التقديم في وظائف البريد المصري

يمكن التقديم في وظائف البريد المصري لعام 2024 عبر اتباع الخطوات البسيطة وهي التالية:

ادخل على رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 من هنا.

من أعلى الصفحة ثم اختر الوظائف.

ومن وظائف الهيئة القومية للبريد قم باختيار الوظيفة المراد التقديم عليها «محام ثالث- مهندس تشغيل وسائل نقل- وظيفة مهندس ميكانيكا- وظيفة مهندس كهرباء- اخصائي (بريد- خدمة عملا- وظيفة مكتب بريد).

ثم اختر تقديم طلب بعد قراءة الشروط.

وقم بتسجيل البيانات بشكل صحيح.

ثم أرفق المستندات المطلوبة.

واخيرًا اضغط على زر «تقديم».

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شروط التقديم على وظائف البريد المصري 2024

قامت هيئة القومية للبريد بتحديد الشروط العامة للتقديم على وظائف البريد المصري لعام 2024، والتي قد تضمنت الآتي: