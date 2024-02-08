وظائف خالية في المؤسسة القومية لتنمية الأسرة
أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع "مركز استضافة وتوجيه المرأة" التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف.
وأوضحت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المطلوبة هى: أخصائية، وأمن.
أما عن شروط التقدم، أشارت المؤسسة إلى أنه لا بد من توافر الآتي:
مؤهل عالى (أداب علم نفس / تربية خاصة / رياض أطفال / خدمة اجتماعية).
مؤهل متوسط (العمل فترات مختلفة ( صباحي - مسائي - ليلي ) حسب حاجة العمل).
ألا يزيد السن عن ٣٥ سنة.
السيرة الذاتية باللغة العربية.
صورة المؤهل.
صورة بطاقة الرقم القومى.
وأضحت أن من يرغب فى الوظيفة تقديم المستندات الآتية:
صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.
أن يكون من قاطني مدينة 6 أكتوبر.
طابعة تأمينات.
وذلك فى موعد أقصاه الثلاثاء 27 فبراير، على العنوان التالى بالمجاورة الأولى - محطة دولسي المركز بجوار سنتر الزعيم، بمدينة ٦ اكتوبر