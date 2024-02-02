الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شركة خالدة للبترول تعلن عن وظائف شاغرة في الشؤون الطبية

وظائف شركة خالدة
وظائف شركة خالدة للبترول

أعلنت شركة خالدة للبترول، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن حاجتها وظائف شاغرة لديها فى الشئون الطبية إلى عدد (۳) أطباء بشريين للعمل بمواقع الشركة.

شروط شغل الوظيفة

بكالوريوس طب وجراحة

خبرة عملية في حالات الطوارئ الطبية والاسعافات الأولية

اجادة تامة للغة الإنجليزية

له القدرة في التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الطبية

خبرة عملية من سنتين إلى 10 سنوات

اجتياز المتقدم الاختبارات المنعقدة في هذا الشان

اخر موعد للتقديم

وأوضحت الشركة فى منشور لها، أنه يجب على الراغبين في الالتحاق بهذه الوظيفة سالفة الذكر تقديم المرفقات التالية إلى إدارة التعيينات بدعم الأعمال بالمبني الإداري للشركة في موعد أقصاه يوم 25-2-2024 وهي: 

السيرة الذاتية للمتقدم

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

- صورة من شهادة الميلاد

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي

- صورة من الخدمة العسكرية

- صورة من القيد بالنقابة

- صورة ترخيص مزاولة المهنة صور من شهادات الخبرة

- صورة من الحصول على شهادات دراسية أخري (ماجستير- دكتوراه) إن وجد.

وأشارت الشركة إلى أنه لن يلتفت إلى الطلبات غير مستوفاة الشروط، كما سيخطر المتقدمين بموعد ومكان الاختبار عن طريق رقم التليفون الموضح بالطلب

وظائف خالدة للبترول

220 ألف برميل من النفط مكافئ يوميًا

وحققت شركة خالدة للبتنرول خلال العام الماضي 2023 متوسط إنتاج يومي يبلغ حوالي 220 ألف برميل من النفط مكافئ يوميًا، وذلك بفضل استثمارات جديدة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار لتعزيز جهود البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

حفر 91 بئرًا لزيادة الإنتاج 

كما تم حفر 91 بئرًا لزيادة الإنتاج وتوسيع الاحتياطات، بالإضافة إلى حفر 37 بئرًا استكشافيًا، وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق 28 اكتشافًا جديدًا خلال العام، مع احتياطيات تصل إلى 35 مليون برميل من النفط المكافئ.

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ومن بين الاكتشافات البارزة، تم تحقيق إنتاج يتجاوز 6300 برميل وحوالي 4 ملايين قدم مكعب من الغاز في البئر شرق برافو X1، وإنتاج يزيد عن 5100 برميل يوميًا في البئر شمال غرب سيوة X1-R، وإنتاج بمعدل 23 مليون قدم مكعب من الغاز وحوالي 1500 برميل من المتكثفات يوميًا في البئر IO-1X.

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