الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الملا" يلتقي رئيس شركة أديس القابضة لبحث فرص تطوير صناعة البترول

وزير البترول
وزير البترول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد فاروق رئيس شركة أديس القابضة لخدمات الحفر، والمهندس أحمد محيى المدير الإقليمي للشركة، بحضور المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول.

حقلى رأس بدران وخليج الزيت

وتم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التي تتميز بها الشركة في مجال حفر الآبار وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة في ضوء فوزها بمناطق تابعة لشركة سوكو (حقلى رأس بدران وخليج الزيت) وشركة أوسوكو (حقول شقير البحرية وجازورينا ورأس العش وإيست زيت وأشرفى) بخليج السويس في أول مزايدة عالمية من نوعها طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول للحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية والتى لا تزال تحتوى على كميات من الزيت الخام، وسيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن توقيع العقدين بنظام عقود الخدمة ووضع جدول زمنى لبدء العمل فى هذه الحقول.

 البحث والانتاج 

وأوضح "الملا" خلال اللقاء أن طرح مثل هذه المزايدة يأتي في ضوء اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والانتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول التي تتطلب استخدام أحدث الطرق التكنولوجية والتمويل لاستخراج هذه الكميات الموجودة بالآبار.

تعظيم الاستفادة من الحقول المتقادمة

ومن جانبه، أشار رئيس الشركة إلى أنها شركة إقليمية يشمل نشاطها الأساسي العمل في عدد من الدول وهى السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر والهند، وأن هناك فرص واعدة لمصر فى هذا المجال لتعظيم الاستفادة من الحقول المتقادمة وطرح الحلول الفنية المبتكرة لاستخدام الحفارات المتقدمة فى هذه المشروعات لزيادة معدلات الانتاج من هذه الحقول.

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كما أضاف رئيس الشركة، أن معظم العمالة في أنشطة الشركة سواء داخل مصر أو خارجها هى عمالة مصرية على درجة عالية من الخبرة والاستيعاب للتكنولوجيات المتقدمة فى مجال الحفر، وأن هناك تنسيق مع شركات الحفر المصرية مثل شركتى الحفر المصرية والحديثة للحفر العاملة فى هذا النشاط.

الملا البترول شركة أديس القابضة خدمات الحفر حقلى رأس بدران وخليج الزيت

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