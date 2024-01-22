"ميدتيرا الكندية" تزف بشرى بشأن إنتاج البترول الخام فى مصر

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، وفدًا من شركة "ميدتيرا" الكندية للطاقة، برئاسة ميميت كونت الرئيس التنفيذي، حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر وخطط عملها لرفع معدلات إنتاج البترول الخام من مناطق امتيازها في سيناء وكوم أمبو، في إطار استراتيجية العمل التي ينفذها قطاع البترول لتحسين وزيادة معدلات الإنتاج البترولي.

100 بئر بنهاية 2024

وجرى خلال اللقاء استعراض وفد الشركة موقف أعمالها فى مناطق امتياز كوم أمبو (البركة وغرب البركة)، ومناطق سدر ومطارمة وعسل بسيناء، بالشراكة مع الشركة العامة للبترول وأنشطتها لتنمية وإنتاج البترول الخام، والتي حققت نتائج إيجابية مؤخرًا.

ونجحت في الوصول بالإنتاج إلى أكثر من 22 ألف برميل يوميًا خلال العام الحالي في ضوء برنامج الحفر المكثف الذي تنفذه بمعدل حفر 8 آبار شهريًا، ليصل إجمالي الآبار المنتجة للشركة إلى 64 بئرًا، لافتًا إلى أنه من المستهدف الوصول بإجمالي الإنتاج إلى أكثر من 26 ألف برميل يوميًا، وعدد الآبار المنتجة إلى 100 بئر بنهاية عام 2024.

كوادر مصرية للتخطيط والتنفيذ والإدارة

وأوضح وفد الشركة أنها تسلمت مناطق امتيازها فى عام 2017 بأربع آبار منتجة فقط، وإجمالي إنتاج 150 برميلًا يوميًا، ونجحت في تحسين الإنتاج وتحقيق معدلات مميزة، وأنها تعتمد بشكل كامل على كوادر مصرية للتخطيط، وتنفيذ وإدارة كافة أنشطتها في مصر.

معدلات أداء متميزة فى مناطق عملها

وأشاد "الملا" بالتزام الشركة الكندية بأعمالها في مصر، وتحقيقها معدلات أداء متميزة فى مناطق عملها.

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله، وكيل الوزارة لشئون البترول، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وهلال قنصوا، مدير شركة ميدتيرا فى مصر.