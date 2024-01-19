حسن بخيت: حان الآن تأسيس شركات وطنية ومصفاة ذهب بعد الكشف الجديد

قال الدكتور حسن بخيت الخبير التعديني، ورئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، إن تحويل رخصة شركة أتون من كشف بالتنقيب إلى رخصة تعدين وكشف تجاري هى خطوة مهمة وإيجابية للاستثمار في مجال التعدين فى مصر، وخاصةً في قطاع الذهب، كما يمكن أن يمثل هذا التحول نقلة كبيرة في فرص الاستثمار وزيادة الاهتمام من قبل المستثمرين، ومن الجيد أنه في الماضي تم عمل كشف تجاري وأنه لاحظت زيادة في اهتمام المستثمرين.

طرح المزايدات العالمية للتنقيب عن الذهب

وأوضح بخيت أنه بعد الإعلان عن هذا الكشف التجاري يجب استمرارية الطروحات مثل طرح المزايدات العالمية للتنقيب عن الذهب، كما يجب أن تستمر الحكومة في تقديم فرص للشركات والمستثمرين للمشاركة في مشاريع التعدين واستغلال الموارد الذهبية.

تشجيع البحث والتطوير

كما يجب توفير الدعم والتسهيلات، وأن تقدم الحكومة دعمًا وتسهيلات للشركات المستثمرة في مجال التعدين، مثل تقديم الإعفاءات الضريبية المناسبة والتسهيلات البنكية والمساعدة في توفير البنية التحتية اللازمة لعمليات التعدين، وكذلك يجب أن تكون هناك لوائح وقوانين واضحة ومنصفة تنظم عمليات التعدين وتحدد حقوق وواجبات المستثمرين والحكومة، هذا يمكن أن يسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تشجيع البحث والتطوير وتعزيز الابتكار وتحسين تقنيات التعدين.

منجم أتون

وأشار الدكتور حسن بخيت إلى أن تحويل منجم أتون إلى واقع يجب أن يكون لدى الشركة الكفاءات الفنية اللازمة لمتابعة جميع جوانب عمليات الإنتاج والاستخراج والإنتاج والاستخلاص مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية في هذا القطاع، سواءً من حيث الجودة أو السلامة أو البيئة، ومع مراعاة المسؤولية الاجتماعية، وكذلك الاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير لتحسين العمليات بشكل مستمر.

مصفاة للذهب في مصر

وقال إنه مع الطفرة الكبيرة التي نشهدها، يجب انشاء مصفاة للذهب في مصر تتوافق مع المعايير العالمية، هذه المصفاة ستلعب دورًا حيويًا في تحسين جودة منتج الذهب ومنع خروج الخامات غير المنقاة إلى الخارج، وبفضل هذه المصفاة، ستتمكن مصر من إنتاج الذهب بمعايير عالمية وتداوله في الأسواق العالمية.

كما أن هذه الصفاة تجعل هذا الذهب متاحًا في السوق المحلية، وإما شراءه كبنك مركزي أو بيعه مباشرة، مما سيتيح لكم تحقيق قيمة مضافة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

تأسيس شركات تعدين استكشافية وطنية

كما يجب العمل على تأسيس شركات تعدين استكشافية وطنية بنسبة 100% في مجال التنقيب ودراسات الجدوى سيكون له تأثير إيجابي على القطاع، وليس فقط من حيث البحث عن الذهب في الأراضي المصرية، بل أيضًا في الدول الإفريقية والعربية المحيطة، هذا سيسهم في تعزيز العمليات الاستثمارية وفتح فرص جديدة لشركات مصرية في مجال التعدين.