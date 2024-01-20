السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من البترول إلى التنمية.. قصة تحول قرية نجع العرب بمحافظة الأقصر

جريدة الدستور

نفذت وزارة البترول والثروة المعدنية مجموعة من المشروعات ضمن مبادرة تطوير قرية نجع العرب في محافظة الأقصر، ويأتي ذلك ضمن إطار استراتيجيتها للمسئولية المجتمعية والمبادرات الرئاسية، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

مبادرة تطوير قرية نجع العرب

وتهدف هذه المشروعات إلى خدمة سكان القرية، من خلال تقديم مشروعات تعود بالفائدة عليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى توفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في القرية، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وتضمن المشروع إعادة بناء عدد من المنازل بالقرية وتوصيل المياه والكهرباء لها بالإضافة إلى تجهيزها بالأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية.

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الصغيرة التي تهدف إلى تحقيق دخل مستدام وبما يتناسب مع البيئة المحيطة وأهمها مشروع تسليم رؤوس الماشية للأسر الأكثر احتياجا بالقرية، فضلًا عن تسليم عدد من الأكشاك.

تنوع  الخدمات الطبية

وفى المجال الطبي تم تنفيذ عدد من الخدمات الطبية تنوعت ما بين إجراء 25 عملية قلب، و100عملية عيون، وتوفير 25 جهاز تعويضي، وتم اختيار المستفيدين من عمليات القلب والعيون والأجهزة التعويضية من خلال استهداف الأشخاص ما بين سن 20 إلى 50 سنة الذين يعانون من أمراض القلب أو العيون أو في احتياج إلى أجهزة تعويضية مما يسبب لهم إعاقة عن ممارسة العمل لمساعدتهم ليكونوا أشخاص قادرين على العمل والإنتاج.

مشروعات قطاع البترول

وقد جرت اليوم مراسم افتتاح مشروعات قطاع البترول لتطوير وتنمية قرية نجع العرب بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي، ومحمد حسين بغدادي - وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس أمجد عبد الرازق غنيم رئيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية، والمهندس أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والمهندس حسام القباني مؤسس جمعية الأورمان وعضو مجلس الإدارة، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، وعدد من قيادات قطاع البترول ومحافظة الأقصر.

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وتأتى هذه المساهمة ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية بمختلف محافظات مصر. 

ومن الجدير بالذكر أن قطاع البترول قد قام خلال الأعوام السابقة بتنفيذ العديد من مشروعات المسئولية المجتمعية في محافظة الأقصر، وذلك في إطار ما يوليه القطاع من اهتمام كبير بتنمية مدن ومراكز محافظات الصعيد.

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