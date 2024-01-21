الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تعاون استراتيجى بين مصر واليونان فى مجال البترول والغاز الطبيعى

وزير البترول
وزير البترول

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ديميتريس كوبيلوزوس، رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية والوفد المرافق له، حيث تم بحث أوجه التعاون المحتملة بين الجانبين في مجالات تجارة ونقل وتوزيع الغاز الطبيعى وتنفيذ مشروعات البنية التحتية من خلال التعاون بين شركات قطاع البترول وشركة بروميثيوس جاز التابعة للمجموعة اليونانية.

برنامج بحث واستكشاف مكثف

وخلال اللقاء، أكد "الملا" أن قطاع البترول ينفذ حاليًا برنامج بحث واستكشاف مكثف يستهدف زيادة الاحتياطيات من الثروات البترولية، للاستمرار فى تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير فائض لصناعات القيمة المضافة والتصدير، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية فى مجال الغاز الطبيعى، ما مكنها من أن تصبح نقطة انطلاق محورية لغاز منطقة شرق المتوسط للعالم.

تجارة وتداول الغاز الطبيعى

من جانبه، أشار رئيس المجموعة اليونانية إلى أن شركة بروميثيوس جاز التابعة للمجموعة تعمل فى تجارة وتداول الغاز الطبيعى، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وخطوط الأنابيب وتوفير المهمات لمشروعات الغاز.

بحث الفرص الاستثمارية المتاحة

كما أشار وزير البترول إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان تاريخية، وأن التعاون مع مصر حاليًا فى مجالات البترول والغاز والطاقة بشكل عام يعد خيارًا استراتيجيًا هامًا للمستقبل فى ظل المناخ الاستثمارى الجاذب الذى تتمتع به والمكانة التى اكتسبتها كمركز إقليمى للغاز، وأن زيارته لمصر تأتى فى إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة لتنفيذ مشروعات فى مجال الغاز والطاقة المتجددة.

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حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.

وفي سياق منفصل، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، دور شركتي مصر والتعاون للبترول على الصعيدين الوطني والاجتماعي، ويتمثل هذا الدور في تأمين جانب أساسي من احتياجات المواطنين للوقود في جميع أنحاء الجمهورية وعلى مدار الساعة، خاصة في المناطق التي لا تغطيها الشركات الخاصة في هذا القطاع.

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