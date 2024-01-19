وزير البترول يعتمد الموازنات التخطيطية لـ4 شركات لعام 2024-2025

اعتمد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنات التخطيطية للعام المالي 2024- 2025 لشركات بتروجاس والتعاون ومصر والعامة للبترول، خلال ختام اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وذلك لتنفيذ برامج العمل المخططة لزيادة معدلات الإنتاج واستكمال أعمال التطوير والتحديث التى بدأت تاتى ثمارها من خلال النتائج التى تحققت خلال العام الماضي، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام

وخلال الجمعية العامة لشركة الغازات البترولية "بتروجاس"، أكد المهندس طارق الملا الأهمية الاستراتيجية للشركة ودورها المهم كأمن قومى فى استقرار سوق البوتاجاز وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين من اسطوانات البوتاجاز، مشيدًا بحجم أعمال التطوير الذي تم فى مناطق عمل الشركة من مصانع تعبئة ومنافذ توزيع وتحديث أسطول النقل، وكذلك منظومة استصلاح وإعادة تأهيل الاسطوانات المستعملة بأعلى جودة وأمان.

توفير السلعة الحيوية للمواطنين

وأشار وزير البترول إلى أن هذه المنظومة معقدة ويعمل خلفها عمال وفنييون على أعلى مستوى من المهارة والحرفية فى هذا المجال، موجهًا الشكر لكافة العاملين على جهودهم فى توفير هذه السلعة الحيوية للمواطنين بكل يسر وفى كل وقت.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة البترول ونوابه، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمحاسب أشرف عبدالله والدكتور هشام لطفي، والمحاسب خالد عثمان والمهندس جمال فتحى مساعدوا الوزير للشئون المالية والقانونية والتجارية والأمن الصناعي والسلامة، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.