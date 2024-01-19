الملا يبرز دور شركتي مصر والتعاون للبترول في تأمين احتياجات الوقود

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال جمعيتي شركتى مصر والتعاون للبترول، على الدور الوطنى للشركتين فى تأمين جانب مهم من احتياجات المواطنين من الوقود في كافة محافظات الجمهورية وفى جميع الأوقات، خاصة المحافظات التى لم يتواجد فيها القطاع الخاص فى هذا النشاط، بالإضافة إلى دورها فى توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المازوت، وكذلك تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الخاصة باسعار مناسبة.

المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي

كما أشاد وزير البترول، بحجم التطوير والحداثة التى شهدتها محطات الوقود والخدمة والمستودعات الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى المساهمة فى المشروع القومى للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي فى السيارات كوقود من خلال إضافة هذا النشاط ضمن انشطة المحطات.

التحول الرقمى والتقنيات الحديثة

وأوضح الملا أهمية التحول الرقمى والتقنيات الحديثة التى تم الاستعانة بها خلال السنوات الأخيرة كأدوات لإحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظى على مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتي اماكن الاستهلاك، وقياس وتحديد حجم الأرصدة الفعلية من مخزونات الوقود المختلفة فى المستودعات والمحطات، ومنها نظام قياس أرصدة الوقود آليا في خزانات المستودعات والمحطات (ATG )، ونظام تتبع سيارات أسطول نقل الوقود (GPS) والمنظومة الإلكترونية لرصد حركة توزيع المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع.

تموين الطائرات والسفن

ووجه الملا بالاستمرار فى أعمال التطوير لمواكبة الحداثة وتقديم خدمات مميزة للمستهلكين، وكذلك التوسع فى مجالات تموين الطائرات والسفن في المطارات والموانئ المصرية باعتبارهما أحد الأنشطة الدولارية للدولة، موجهًا الشكر للعاملين في الشركتين على حجم التطوير الملحوظ الذي تم، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على الحصص السوقية للشركتين، مع مراعاة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

إنتاج الزيت الخام

وخلال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول، أوضح المهندس طارق الملا، أن تطور إنتاج الشركة العامة خلال الفترة الأخيرة وتبؤها مكانة مرموقة بين كبريات شركات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات فى مصر لم يأتى من فراغ، بل جاء نتيجة استراتيجية عمل واضحة ودعم لا محدود سواء من الوزارة أو هيئة البترول من خلال إسناد مناطق عمل جديدة وزيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية اللازمة لتكثيف برامج الحفر الاستكشافي، ومن ثم تحقيق اكتشافات جديدة، وبالتالي زيادة إنتاج الشركة الذي يدعم الاقتصاد القومي، خاصة وأن إنتاجها خالص لمصر.

وأكد الملا أهمية دور الشركة في أنشطة الخدمة المجتمعية التى تؤديها فى مناطق عمل الشركة المختلفة كدور وطنى وحق اصيل لاهالينا فى هذه المناطق، كما أكد أهمية مشروعات التوافق البيئى والنجاح الذى تحقق فيها، وكذلك أهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على أرواح العاملين والمعدات والمنشآت.

وفي نهاية الجمعية، وجه الملا الشكر لإدارة الشركة وجميع العاملين فى مختلف مواقع عملها على الجهود المخلصة والنتائج المتميزة التي تحققت، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لزيادة معدلات إنتاج الشركة خلال الفترة المقبلة.

وخلال الجمعيات، استعرض كل من المحاسب محمد فرحات، رئيس شركة بتروجاس، والمهندس محمد ماجد رئيس شركة مصر للبترول، والمحاسب ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول، والمهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول، أهم النتائج التى تحققت خلال النصف الأول من العام المالى 2024/2023، وملامح الخطة الاستثمارية المستهدف تنفيذها خلال العام المالى 2025/2024.