وزير البترول: أولوية القطاع زيادة الإنتاج لتوفير احتياجات السوق المحلية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الأولوية القصوى لقطاع البترول هى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول بهدف الاستمرار في توفير احتياجات السوق المحلية ومشروعات القيمة المضافة.

جاء ذلك اليوم خلال اجتماع وزير البترول والثروة المعدنية، مع رئيسة شركة إيناب سيبترول التشيلية دينيس أبو دينين، حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر في مناطق امتيازها بـ الصحراء الغربية وخططها خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء استحواذها على منطقة امتياز جديدة مؤخرًا.

أشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة في مجال البترول والغاز وبنية تحتية قوية تضمن مرونة كل الأنشطة البترولية في ظل منظومة التعاون والتكامل التي يطبقها القطاع بالتعاون مع شركائه الأجانب.

من جانبها، قالت رئيسة شركة إيناب سيبترول التشيلية دينيس أبو دينين، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات تقدر بحوالي 70 مليون دولار خلال عام 2024 لحفر 4 آبار تنموية و3 آبار استكشافية في مناطق شهد وشمال شرق شهد والزهراء.

وأكدت انتهاء عمليات المسح الزلزالي الذي أجرته الشركة في منطقة غرب عامر بالصحراء الغربية والتي استحوذت عليها الشركة التشيلية مؤخرًا، وذلك تمهيدًا لبدء عمليات الحفر خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى تنفيذ مبادرة للطاقة المستدامة في منطقة شمال راس قطارة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الغازات المصاحبة في توليد الكهرباء.

وشددت على اعتزاز الشركة بالعمل في مصر واعتزامها الاستحواذ على المزيد من مناطق الامتياز والتوسع في أنشطتها، مشيرة إلى مشاركات الشركة في المساهمة المجتمعية في مناطق عملها من خلال توفير برامج تدريبية وورش عمل لسكان المناطق المجاورة، بالإضافة إلى عمليات ترميم المدارس والمباني السكنية وتوفير معدات ومستلزمات طبية للمستشفيات.