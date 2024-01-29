الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزير البترول لـ"الدستور": مصر دولة رائدة في التحول الطاقي وخفض الانبعاثات

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مؤتمر ومعرض “إيجبس 2024” المقرر انعقاده في 19 فبراير المقبل، سيتضمن عدة جلسات نقاش تركز على قضايا التحول في مجال الطاقة وضمان استدامتها، بمشاركة خبراء من مختلف أنحاء العالم ومنظمات دولية بارزة مثل البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى غيرها من الجهات المهتمة بضمان استمرارية الطاقة، مما يعكس الاهتمام الكبير والدعم لهذه القضايا الحيوية.

إمدادات الطاقة

وذكر وزير البترول في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن مصر تتبنى سياسة الانفتاح على العالم وتعد من الدول الرائدة في مجال ضمان استدامة إمدادات الطاقة والانتقال نحو مصادر طاقة أكثر استدامة، كما أوضح أن مصر قد اتخذت خطوات ملموسة على أرض الواقع في السنوات الأخيرة تعكس التزامها وجديتها في تنفيذ المبادرات المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك مبادرة لتقليل انبعاثات الميثان في قطاعي البترول والغاز، مؤكدًا أن هذه الجهود تجعل من مصر دولة واعدة وملتزمة بتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة.

المناخ والتحول الطاقي

وأوضح وزير البترول، إلى أن مصر تدعو كافة الجهات الدولية والجهات متعددة الجنسيات والدول المؤثرة من خلال مؤتمر إيجبس 2024 للاهتمام بقضايا المناخ والتحول الطاقي من خلال الجلسات النقاشية، كما أوضح أن هذه الجهات تسهم بشكل فعال في تقديم الدعم الفني الذي تحتاجه مصر لمواجهة هذه التحديات.

 إنتاج البترول والغاز

وأشار الملا إلى أن مؤتمر “إيجبس” قد تطور من كونه منبرًا مخصصًا لقطاع البترول إلى منصة عالمية متكاملة تغطي كافة جوانب صناعة الطاقة وتجسد الاتجاهات العالمية الراهنة في هذا المجال، بما في ذلك التحول نحو الطاقة المستدامة، وتقليل الانبعاثات الضارة، إزالة الكربون من عمليات إنتاج البترول والغاز، وتطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين، وأكد ذلك على الوعي العميق للدولة المصرية وتركيزها على الفهم الدقيق والعميق لقضايا التحول الطاقي وإزالة الكربون.

وزير البترول يعقد مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل "إيجبس 2024"

البترول والغاز في قلب العلاقات المصرية الهندية.. خطوات جديدة نحو شراكة قوية

أوضح وزير البترول، أن المؤتمر يعتبر منصة عالمية بارزة لقطاع البترول والغاز والطاقة، حيث تستعرض مصر أمام العالم إنجازاتها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، والخطط المستقبلية واستراتيجيات العمل التي نعتزم تطبيقها في الأعوام القادمة لتعزيز التحول الطاقي وتقليل الانبعاثات.

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