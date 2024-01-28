وزير البترول يعقد مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل "إيجبس 2024"

يعقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، للإعلان عن انطلاق النسخة السابعة من مؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2024) المقرر تنظيمه من 19 إلى 21 فبراير المقبل في مركز مصر للمعارض الدولية.

مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2024)

يقام هذا الحدث تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مصر نقطة مركزية مهمة

وتعد مصر نقطة مركزية مهمة في منطقة الشرق الأوسط لإطلاق نقاشات حول الانتقال العادل والمتوازن في مجال الطاقة وآفاقه المستقبلية، ويأتي ذلك بفضل موقعها الجغرافي الاستثنائي، حيث تقوم مصر بدور الجسر الرابط بين شمال إفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الإفريقية وكذلك بين البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمنحها دور البوابة الرئيسية لاستكشاف آفاق جديدة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، تتميز مصر بجاذبيتها الاستثمارية في مجال الطاقة، وتعتبر شريكًا رئيسيًا في هذا القطاع.

برعاية وزارة البترول

ومن المنتظر أن يقام معرض مصر للطاقة برعاية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وذلك في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، كما يتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 35،000 زائر و2،200 مندوب من شتى بقاع العالم للمشاركة والتبادل في هذا الحدث البارز.

يعتبر مؤتمر EGYPES 2024 منصة رئيسية لتبادل الأفكار والرؤى حول التحديات والفرص في قطاع الطاقة العالمي، حيث يغطي المؤتمر أحدث التوجهات والابتكارات في الصناعة، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية المؤثرة، كما يتناول المؤتمر أيضًا الجهود المشتركة المبذولة للوصول إلى هدف صفر انبعاثات كربونية.

مواجهة تغير المناخ

كما يساهم إيجبس بشكل فعال في رسم خريطة طريق لمستقبل الطاقة، مشجعًا على اعتماد ممارسات وتقنيات تساعد على الانتقال نحو الاستدامة والحفاظ على البيئة، ويتمحور النقاش الاستراتيجي في المؤتمر حول الحاجة إلى نظام طاقة جديد يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويعزز التوازن العالمي بين العرض والطلب في مجال الطاقة، ما يعزز الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ ويدعم الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ويلعب برنامج إيجبس الفني دورًا محوريًا في تعزيز الابتكار والتطور في صناعة الطاقة، من خلال تقديم منصة متخصصة تركز على البحث والتطوير في مجال النفط والغاز، إضافة إلى سبل تحسين إمدادات الطاقة وإضافة قيمة معتبرة للقطاع، ويدعم الابتكار في تطوير وإدارة المشروعات المرتبطة بقطاع الطاقة، مما يسهم في دفع عجلة الاستدامة ورفع مستوى الأداء في هذا القطاع الأساسي.