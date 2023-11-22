وزير البترول: النسخة المقبلة من "إيجبس" تشهد تحوله إلى مؤتمر أشمل للطاقة

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الثاني للجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2024، الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2024 تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات".

وجرى خلال الاجتماع، استعراض الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر ومختلف الفعاليات التى سيتضمنها فى نسخته السابعة كمؤتمر للبترول والغاز والأولى كمؤتمر شامل لكل أنواع الطاقة.

صناعة البترول والغاز والطاقة

وأشار "الملا" خلال الاجتماع، اليوم الأربعاء، إلى أن التحديات العالمية المتتالية أحدثت تغيرات كبيرة في صناعة البترول والغاز والطاقة بشكل عام، وأن النسخة القادمة من المؤتمر تشهد تحوله إلى مؤتمر أشمل للطاقة بكافة أنواعها، ما يدعم أوجه التكامل بين موارد الطاقة من البترول والغاز والهيدروجين ومشروعات خفض الانبعاثات وتكنولوجيات وحلول الحفاظ على البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة بهدف التغلب على التحديات وتعزيز دور مصر كمركز إقليمى للطاقة، مشيرًا إلى أن النسخ السابقة للمؤتمر شهدت نجاحات متتالية ويكتسب زخمًا عامًا بعد عام كأحد أهم المنصات العالمية المهتمة بقضايا الطاقة.

وأضاف أن إيجبس أصبح أحد أكبر دعائم أنظمة الطاقة في إفريقيا والشرق الأوسط ومحفزًا للشراكات الناجحة وللاستثمارات والأعمال بسوق الطاقة العالمي.

ومن المخطط أن تشهد النسخة القادمة من مؤتمر إيجبس مشاركة أكثر من 35 ألف مشارك و500 شركة عارضة و300 متحدث و2200 أعضاء وفود و15 جناحا دوليا و120 دولة مشاركة، كما يشهد فعاليتين جديدتين يتم عقدهما لأول مرة، وهما مؤتمر الحوار الإفريقي فى الطاقة وملتقى تحدى تكنولوجيا المناخ، وذلك بالإضافة إلى الفعاليات الرئيسية للمؤتمر التى تولى أهمية للجوانب الاستراتيجية والفنية والمالية وتحقيق الاستدامة، ليصل إجمالي عدد الجلسات المتخصصة إلى أكثر من 85 جلسة.

شارك في الاجتماع عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلى شركات البترول والطاقة العالمية الراعية للمؤتمر وكل من أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط ووكيل الوزارة للمكتب الفني وممثلى شركة DMG المنظمة للمؤتمر.