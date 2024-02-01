بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات وتكليفات للشئون الإدارية والمالية فى وزارة البترول

أصدرالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات تشمل مسئولي الشئون الإدارية والموارد البشرية في بعض شركات البترول.

حركة تنقلات شركات البترول

ووفق بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، تأتي الحركة في إطار دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، وتعزيز تبادل الخبرات، كما تمت هذه الحركة لشغل بعض المواقع التي أصبحت شاغرة نتيجة انتهاء أو اقتراب شاغليها من سن التقاعد القانونية.

تفاصيل الحركة بالأسماء:

تعيين المحاسب محمد أحمد فؤاد محمد عبدالغفار- خبيرًا بمستوى رئيس شركة بالشركة العامة للبترول مع إشرافه على الموارد البشرية ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة بالشركة، والمحاسب عوض أحمد كمال عوض- خبيرًا بمستوى مساعد رئيس شركة بشركة أنابيب البترول مع تكليفه بالإشراف على الإدارة العامة للشئون الإدارية بالشركة.

وشملت الحركة تعيين المحاسب أحمد جمال أحمد خليل على- مساعدًا لرئيس الشركة لدعم الأعمال بشركة خالدة للبترول، وتامر سالم أحمد عبدالفتاح مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بالشركة الحديثة للغاز الطبيعى مودرن جاس، وتعيين أحمد محمد صادق إبراهيم - مساعدًا لرئيس الشركة للموارد البشرية والشئون الإدارية بالشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك).

كما تم تعيين المحاسب أحمد عاطف عبدالرازق منصور سلطان- مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة الوسطانى للبترول، والمحاسب حاتم عبدالواحد محمد رياض- مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة أمل للبترول، وتعيين محمد أكرم أحمد محمد الجزار- مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة شمال البحرية للبترول.

وشريف عبدالهادى السعيد سالم مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة شمال سيناء للبترول، وتعيين ياسر عطيه جبر بهى الدين- مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة النيل لتسويق البترول.

تعيين أحمد محمد عصام عبداللطيف- مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بالشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب)، أحمد جودة أحمد حسن أبوالعينين مساعدًا لرئيس الشركة للموارد البشرية والخدمات بالشركة الحديثة للحفر.

تعيين المحاسب حسام سعيد أحمد عيسى مديرًا عامًا للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف مساعد رئيس الشركة للموارد البشرية بالشركة العامة للبترول، والمحاسب المعتز بدين الله عبدالعزيز خليل- مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة التعاون للبترول، ومحمود محمد صلاح الدين جادو- مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة العامرية لتكرير البترول، وتعيين هشام أحمد إبراهيم دياب- مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة الغازات البترولية (بتروجاس).

شملت الحركة تعيين المحاسب علاء عبدالمحسن حسين غانم- مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة مصر للبترول، وصبرى زكى حسن محمد الريحانى- مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة الإسكندرية.

تعيين إسلام محمد مصطفى حسن الشريف- مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، وشريف سمير فهيم فضل الله مديرًا عامًا للشئون الإدارية بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) إعتبارًا من 3 إبريل ٢٠٢٤.

ترقية شادى بهاء الدين على يوسف- مديرًا عامًا للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة فرح للبترول (بتروفرح)، وترقية محمد عبدالفتاح محمد والى مديرًا عامًا للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة بترونفرتيتي، وترقية أحمد هشام السيد محمد - مديرًا عامًا لشئون العاملين وعلاقات العمل بالشئون الإدارية بشركتى شقير البحرية للزيت (أوسوكو) والمنصورة للبترول.

السيد عبدالمنعم أحمد متولى- مديرًا عامًا للموارد البشرية مع إشرافه على العلاقات العامة بشركة الحفر المصرية.

محمد عبدالله اليمانى عبدالله الشناوى مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة خدمات البترول البحرية (PMS).

نيفين محمد فروح عطية- مديرًا عامًا للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة جمسة للبترول.

منال محمد مسعود البدوى مديرًا عامًا للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة بتروسيلة.

أحمد إبراهيم زكى سيد أحمد - مديرًا عامًا للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة (بتروسيف) اعتبارًا من 3 إبريل ٢٠٢٤.

هشام أحمد محمد البطل- مديرًا عامًا بالشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد جاس كول مع تكليفه بالإشراف على الشئون الإدارية والموارد البشرية بالشركة.

محمد محمود على عبدربه- مديرًا عامًا للشئون الإدارية بالشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر (IDM).

محمد حسان محمد السيد طنطاوى- مديرًا عامًا لشئون العاملين للشركات التابعة بنيابة الشئون الإدارية بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).

ياسر مختار مصطفى طلبه- مديرًا عامًا لشئون المناطق بالشئون الإدارية بالشركة المصرية للخدمات البترولية (إبسكو).

طارق ماجد محمد رضا- مديرًا عامًا للموارد البشرية والشئون الإدارية بالشركة الحديثة المشتقات الغاز.

كما أصدر وزير البترول حركة تنقلات وتكليفات محدودة شملت نوابا ومساعدين للشئون المالية ببعض شركات القطاع على أن تعتبر الفترة حتى 29 مارس 2024 فترة تسليم وتسلم من بينهم:

- رشا عبدالفتاح السيد رمضان نائبًا لرئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية وعضوا بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم".

- المحاسب محمد محمد محمد محمود فرحات مساعدا لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور".