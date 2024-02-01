الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز

وزير البترول من الحدث
وزير البترول من الحدث

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في ختام الدورة الجارية للمجلس بتشكيله الحالي.

جهاز تنظيم سوق الغاز


وأكد "الملا" أن الجهاز نجح منذ بدء عمله قبل ٦ سنوات في التأسيس لمفهوم ومبادىء عمل جديدة لسوق الغاز من خلال تنظيمها عبر جهاز مستقل له دور هام في إيجاد التوازن اللازم بين الدولة كقطاع رئيسي في المنظومة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا السوق من خلال تعزيز آليات وضوابط الشفافية والتنافسية والعمل علي فتح السوق لاستثمارات القطاع الخاص.


وأضاف "الملا" أن وجود الجهاز وتفعيل دوره كان مطلبًا أساسيًا لقيام سوق مفتوح للاستثمار والمنافسة، وأن انشاؤه جاء كثمرة لمجهودات بدأت قبل سنوات بإعداد مشروع  قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز قبل سنوات واعتماده من البرلمان وإصدار القانون ولائحته التنفيذية، ليتم على أثره إنشاء الجهاز الذي نجح في غضون سنوات قليلة في تحقيق نتائج إيجابية وقطع خطوات ملموسة وناجحة لإرساء منظومة فتح السوق ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية للسوق وغيرها من الإجراءات الداعمة والتي تبشر بمستقبل متميز للسوق يتحقق فيه التوازن المطلوب في السوق، مشيدًا بالتفاعل الذي يقوم به الجهاز مع الأجهزة  المثيلة على مستوى العالم مما يساعد في تطوير الممارسات والتطبيق، كما اشاد بالتعاون بين الجهاز وجهاز حماية المنافسة.

ووجه الوزير الشكر والتقدير للمهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى وجميع أعضاء مجلس إدارة الجهاز والعاملين علي المجهودات المتميزة منذ بدء عمل الجهاز عام ٢٠١٨ والتي أثمرت عن إرساء منظومة فتح السوق ودمج اللاعبين في مجال الغاز الطبيعي في المنظومة الجديدة ووضع الضوابط التي تعزز التنافسية والشفافية.


ومن جانبه، استعرض المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ما تم اتخاذه من ضوابط واجراءات فعلية  خلال السنوات الست السابقة منذ تأسيس الجهاز من اجل تحقيق اهداف تأسيسه والتي نص عليها قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر عام ٢٠١٧، وما تم من أجل إصدار ضوابط منح تراخيص شحن ونقل وتوريد الغاز، ومنح التراخيص فعليًا في هذا النشاط، كما استعرض ما تم انجازه لوضع وتطبيق كود تشغيل شبكة نقل الغاز الطبيعي.

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حضر الاجتماع الدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وأعضاء المجلس بتشكيله الحالي والذي يضم المحاسب خالد عثمان والمهندس يس محمد  والمهندس ياسر صلاح اعضاء ممثلين للكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندسة أميرة المازني والدكتور أحمد دكروري عضوين مستقلين من ذوي الخبرة.

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