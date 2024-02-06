رابط التقديم على وظائف التربية والتعليم 2024.. وآخر موعد للتقديم

زاد البحث عن وظائف التربية والتعليم 2024 والتي تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي تهدف إلى سد احتياجات المدارس الحكومية في جميع التخصصات في كافة محافظات الجمهورية.

رابط التقديم على وظائف التربية والتعليم 2024

يمكن التقديم على وظائف التربية والتعليم 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك وفقا لمسابقة تعيين ال 150 ألف معلم خلال 5 سنوات وفقا للمبادرة الرئاسية والتي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم من خلال توظيف وسد احتياجات المدارس الحكومية من المعلمين في مختلف محافظات الجمهورية.

يذكر أن التقديم على الوظائف الحكومية الشاغرة في كافة الإدارات والهيئات الحكومية من خلال بوابة الوظائف الحكومية الإلكترونية تأمن فرصة متكافئة لجميع الأشخاص المتقدمين حيث يتم مراجعة كافة الطلبات المقدمة واستبعاد الغير موافق للشروط المعلن عنها خلال المسابقة بشكل رسمي.

أخر موعد لتقديم وظائف مسابقة تعيينات التربية والتعليم 2024

مد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موعد التقديم في مسابقة وظائف تعيينات التربية والتعليم والتعليم الفني إلى يوم 15 فبراير الجاري 2024 حيث فتحت باب التقديم في يوم 18 يناير الماضي وفعلت الموقع الالكتروني لاستقبال طلبات الراغبين في التقديم في محافظة إقامتهم دون إمكانية وجود فرص للنقل أو الانتداب.

تهدف مسابقة التربية والتعليم إلى توظيف نحو 150 ألف معلم مساعد خلال 5 سنوات و30 ألف معلم مساعد في السنة الواحدة وذلك من خريجي كليات التربية في كافة الجامعات المصرية وذلك للنهوض بالمستوى الطالب المصري التعليمي من خلال المنظومة التربوية والتعليمية السليمة والتي تعتمد على فهم الطالب وليس تلقينه

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024



يمكن تلخيص الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 فيما يلي:-

تقديم الأوراق المطلوبة عبر الموقع الالكتروني بصيغة jpg.

عدد صور شخصية للمتقدم بخلفية بيضاء ومدون عليها اسم المتقدم رباعي.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المؤهل الدراسي للمتقدم.

الموقف من التجنيد العسكري للذكور.

شهادة الخدمة العامة للإناث.

بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة.

إيصال الإيداع البنكي.

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