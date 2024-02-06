زاد البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024 لمعرفة درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية وذلك قبيل اعتماد النتيجة بشكل رسمي بسبب قلق الطلاب من درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول في كافة المواد الدراسية للعام الدراسي الحالي 2023_2024.

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

يبحث أولياء أمور الصف الثالث الاعدادي بمحافظة قنا عن موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024 لمعرفة درجاتهم في امتحانات الترم الأول وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب كافة المعلومات الشخصية الخاصة به.

يدخل الطالب رقم جلوسه في امتحانات الترم الأول بدقة في الخانات المخصصة لذلك والضغط على كلمة استعلام أو عرض نتيجة الترم الأول حيث يظهر للطالب كافة الدرجات التي حصل عليها في الفصل الدراسي الأول كاملة والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة قنا 2024

يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة قنا في الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023_2024 خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك من قبل اللواء أشرف الدودي محافظ قنا حيث أنهت كافة الكنترولات بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة من تصحيح أوراق إجابة الطلاب في كافة المواد الدراسية.

وجاري مراجعة الكشوفات للتأكد من عدم وجود أي أخطأ في درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية لنشر النتيجة بشكل نهائي عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة قنا خلال ساعات المقبلة.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2024

يمكن معرفة توزيع درجات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2024 من خلال السطور التالية والتي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا والتي جاءت كما يلي:-

مجموع درجات مادة اللغة العربية والاملاء والخط العربي من 40 درجة في الفصل الدراسي الأول.

مجموع درجات مادة اللغة الإنجليزية من 30 درجة في الفصل الدراسي الأول.

مجموع درجات مادة الرياضيات من 30 درجة في الفصل الدراسي الأول.

مجموع درجات مادة الدراسات الاجتماعية من 20 درجة في الفصل الدراسي الأول.

مجموع درجات مادة العلوم من 20 درجة في الفصل الدراسي الأول.

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