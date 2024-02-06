الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشهادة الاعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا 2024

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية

تعلن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا بعد اعتمادها من اللواء أشرف الدودي بعد انتهاء عملية رصد الدرجات في كنترولات الإعدادية بعد أن أنهي الطلاب امتحانات الفصل الدراس الأول للعام الدراسي الجاري في 24 يناير الماضي، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا. 

الشهادة الاعدادية

توفر المدارس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا فور اعتمادها من محافظ قنا وبعد ذلك يتم توزيع نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا على جميع المدارس التي توفرها للطلاب مجانًا. 

وتتوفر نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة قنا عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على الفيس بوك والتي يمكنك الاستعلام عنها من خلال الضغط على الرابط التالي : من هنـــــا

، وسيتم توفير نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا فو راعتمادها. 

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة قنا خلال الاسبوع الجاري، بعد أن ظهرت أغلب نتائج الامتحانات في محافظات الجمهورية وقرب انتهاء أجازة نصف العام.

النتائج مُبشرة.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

 

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي قنا 2024

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الفصل الدراسي الاول  لـ نتيجة 3 إعدادي قنا، وهي نفسها درجات الشهادة الإعدادية للطلاب  في جميع أنحاء الجمهوري، وجاء توزيع درجات الفصل الدراسي الاول نتيجة 3 إعدادي قنا الذين  بلغ عددهم في اختبارات العام الدراسي الجاري 2023- 2024 للفصل الدراسي الاول  52000 طالب وطالبة موزعين على 302 لجنة على مستوى، وجاء توزيع الدرجات كالتالي: 

  • درجات مادة اللغة العربية: 40 درجة.
  • درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة.
  • درجات مادة الرياضيات: 30 درجة.
  • درجات مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.
  • درجات مادة العلوم: 20 درجة.
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ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

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اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

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