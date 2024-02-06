الشهادة الاعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا 2024

تعلن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا بعد اعتمادها من اللواء أشرف الدودي بعد انتهاء عملية رصد الدرجات في كنترولات الإعدادية بعد أن أنهي الطلاب امتحانات الفصل الدراس الأول للعام الدراسي الجاري في 24 يناير الماضي، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا.

الشهادة الاعدادية

توفر المدارس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا فور اعتمادها من محافظ قنا وبعد ذلك يتم توزيع نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا على جميع المدارس التي توفرها للطلاب مجانًا.

وتتوفر نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة قنا عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على الفيس بوك والتي يمكنك الاستعلام عنها من خلال الضغط على الرابط التالي : من هنـــــا

، وسيتم توفير نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا فو راعتمادها.

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة قنا خلال الاسبوع الجاري، بعد أن ظهرت أغلب نتائج الامتحانات في محافظات الجمهورية وقرب انتهاء أجازة نصف العام.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي قنا 2024

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الفصل الدراسي الاول لـ نتيجة 3 إعدادي قنا، وهي نفسها درجات الشهادة الإعدادية للطلاب في جميع أنحاء الجمهوري، وجاء توزيع درجات الفصل الدراسي الاول نتيجة 3 إعدادي قنا الذين بلغ عددهم في اختبارات العام الدراسي الجاري 2023- 2024 للفصل الدراسي الاول 52000 طالب وطالبة موزعين على 302 لجنة على مستوى، وجاء توزيع الدرجات كالتالي: