بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. والمعلومات المطلوبة للاستعلام

تتصاعد حدة البحث عن بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 وذلك لمعرفة درجات طلاب الصف الثالث الاعدادي في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023 _ 2024 والتي انتهت في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 23 يناير 2024 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للمخطط الزمني للعام.

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

يمكن معرفة نتائج طلاب 3 اعدادي في كافة المعاهد الأزهرية بجميع محافظات الجمهورية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال كافة البيانات المطلوبة وإتباع الخطوات الإلكترونية اللازمة.

يدخل الطالب رقم جلوسه في امتحانات نصف العام الدراسي 2023_2024 بدقة في الخانات المخصصة لذلك ويحدد محافظة إقامته وكافة المعلومات اللازمة عن المعهد الديني المقيد به والمنطقة التعليمية التابع لها الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة ويظهر للطالب درجاته في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري الترم الأول 2024

يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بطلاب المعاهد الأزهرية بجميع محافظات الجمهورية في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 _ 2024 واعتمادها رسميا وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الانتهاء رسميا من عملية تصحيح كراسات إجابة الطلاب في كافة المواد الدراسية ومراجعة اوراق الاجابة ورصد درجات الطلاب في الكشوف بدقة.

ويتم عملية التصحيح وفقا لكافة ضوابط الدقة التي وجه بها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه كاملا في كافة المواد الدراسية التي خضع لامتحانها في الفصل الدراسي الأول خلال الأيام الماضية.

موعد الفصل الدراسي الثاني لطلاب المعاهد الأزهرية 2024

ينطلق الفصل الدراسي الثاني لطلاب المعاهد الأزهرية بجميع محافظات الجمهورية يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وفقا للمخطط الزمني المعتمدة للعام الدراسي الحالي والذي تم الإعلان عنه مسبقا والذي يتوافق مع طلاب المدارس الحكومية والخاصة والرسمية.

ويذكر أن هناك توحيد في مواعيد نهاية الدراسة في الفصل الدراسي ومواعيد بداياتها وانتهاء الإجازات بين المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية لعدم تشتيت الأسر المصرية.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024