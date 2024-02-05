لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى "ترم ثانى"
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية "ترم ثانى" 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2024
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نشرت من خلال موقعها الالكترونى ما يسمى بـ "الخريطة الزمنية" والتى من خلالها تم تحديد موعد امتحانات الترم الثانى 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية.
موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2024
وأوضحت الخريطة الزمنية للوزارة أن امتحانات الترم الثانى 2024 للشهادة الإعدادية يبدأ يوم 25 مايو 2024 لجميع طلاب النقل أيضا بالإضافة للشهادة الإعدادية.
وكانت امتحانات الترم الأول 2024 التى حددتها الخريطة الزمنية للوزارة بدأت فى منتصف يناير 2024 لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات.
توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024
توزيع درجات الشهادة الإعدادية "الترم الأول" 2024:
اللغة العربية 40 درجة
اللغة الإنجليزية 30 درجة
مادة الدرسات الإجتماعية 20 درجة
مادة الرياضيات 30 درجة .
مادة العلوم 20 درجة
المجموع الكلى هو 140 درجة للترم الأول
توزيع درجات لا تضاف للمجموع
التربية الدينية 40 درجة
التربية الفنية 20 درجة
الحاسب الآلى 20 درجة
توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024
اللغة العربية 40 درجة
اللغة الإنجليزية 30 درجة
مادة الدرسات الأإجتماعية 20 درجة
مادة الرياضيات 30 درجة .
مادة العلوم 20 درجة
المجموع الكلى هو 140 درجة للترم الثانى
توزيع درجات لا تضاف للمجموع للترم الثانى
التربية الدينية 40 درجة
التربية الفنية 20 درجة
الحاسب الآلى 20 درجة
موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2024
وتبدأ امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية يوم السبت 1 يونيو 2024، فيما تبدأ امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات السبت 15 يونيو 2024.
ويبدأ الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف يوم 10 فبراير وينتهي 30 مايو، وتكون مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما دون إجازات أيام الجمعة والإجازات الرسمية.