لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى "ترم ثانى"

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية "ترم ثانى" 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2024

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نشرت من خلال موقعها الالكترونى ما يسمى بـ "الخريطة الزمنية" والتى من خلالها تم تحديد موعد امتحانات الترم الثانى 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2024

وأوضحت الخريطة الزمنية للوزارة أن امتحانات الترم الثانى 2024 للشهادة الإعدادية يبدأ يوم 25 مايو 2024 لجميع طلاب النقل أيضا بالإضافة للشهادة الإعدادية.

وكانت امتحانات الترم الأول 2024 التى حددتها الخريطة الزمنية للوزارة بدأت فى منتصف يناير 2024 لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

توزيع درجات الشهادة الإعدادية "الترم الأول" 2024:

اللغة العربية 40 درجة

اللغة الإنجليزية 30 درجة

مادة الدرسات الإجتماعية 20 درجة

مادة الرياضيات 30 درجة .

مادة العلوم 20 درجة

المجموع الكلى هو 140 درجة للترم الأول

توزيع درجات لا تضاف للمجموع

التربية الدينية 40 درجة

التربية الفنية 20 درجة

الحاسب الآلى 20 درجة

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024

اللغة العربية 40 درجة

اللغة الإنجليزية 30 درجة

مادة الدرسات الأإجتماعية 20 درجة

مادة الرياضيات 30 درجة .

مادة العلوم 20 درجة

المجموع الكلى هو 140 درجة للترم الثانى

توزيع درجات لا تضاف للمجموع للترم الثانى

التربية الدينية 40 درجة

التربية الفنية 20 درجة

الحاسب الآلى 20 درجة

موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2024

وتبدأ امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية يوم السبت 1 يونيو 2024، فيما تبدأ امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات السبت 15 يونيو 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف يوم 10 فبراير وينتهي 30 مايو، وتكون مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما دون إجازات أيام الجمعة والإجازات الرسمية.