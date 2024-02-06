الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة والقاهرة

تظلمات الشهادة الإعدادية
تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

رابط تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة محور اهتمام مئات الآلاف من الطلاب حاليا الراغبين في إعادة تصحيح كراسات إجابتهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع الماضي وذلك عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة.

رابط تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة

خصصت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة الجيزة رابط تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 يمكن من خلاله استقبال طلبات طلاب 3 إعدادي بتصحيح اوراق الاجابة في المواد الدراسية بالفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023_2024 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال البيانات اللازمة وإتباع الخطوات الإلكترونية المطلوبة.

يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد اعتمد نتيجة طلاب الصف الثالث الاعدادي بالمحافظة خلال الأيام الماضية وجاءت نسبة النجاح العامة في المحافظة 80.87 % حيث أداء نحو 189 ألف و766 طالب وطالبة بجميع الإدارات التعليمية امتحانات الترم الأول ونجح منهم نحو 152 ألف و973 طالب وطالبة.

txt

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. والمعلومات المطلوبة للاستعلام

txt

ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الأقصر


تظلمات 3 اعدادي بمحافظة القاهرة 2024 الترم الأول

يمكن طلاب 3 إعدادي بمحافظة القاهرة تقديم طلب إعادة تصحيح أوراق إجابتهم في كافة المواد الدراسية من خلال الموقع الذي خصصته مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال كافة بيانات الطالب بدقة والمدرسة المقيد بها والمادة التي يرغب في تصحيح إجابته بها.


يذكر أن جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة والذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالمحافظة نحو 190 ألف و27 طالب وطالبة في كافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية وجاءت نسبة النجاح العامة بالمحافظة نحو 78.4% وفقا لما أعلنه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

txt

للمحافظات كافة.. رابط الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس الترم الأول


قيمة رسوم إعادة تصحيح أوراق إجابة طلاب 3 اعدادي 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إمكانية تقديم أولياء أمور طلاب 3 اعدادي بكافة محافظات الجمهورية طلبات إعادة تصحيح أوراق إجابة أبناءهم في كافة المواد الدراسية من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وذلك عقب سداد نحو 35 جنيه للمادة الواحدة في أحد فروع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في كل محافظات الجمهورية.

 

اقرأ المزيد

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024

رابط تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية تقديم تظلمات الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية الإعدادية مديرية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم طلاب 3 إعدادي

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس