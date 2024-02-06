رابط تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة والقاهرة

رابط تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة محور اهتمام مئات الآلاف من الطلاب حاليا الراغبين في إعادة تصحيح كراسات إجابتهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع الماضي وذلك عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة.

رابط تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة

خصصت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة الجيزة رابط تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 يمكن من خلاله استقبال طلبات طلاب 3 إعدادي بتصحيح اوراق الاجابة في المواد الدراسية بالفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023_2024 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال البيانات اللازمة وإتباع الخطوات الإلكترونية المطلوبة.

يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد اعتمد نتيجة طلاب الصف الثالث الاعدادي بالمحافظة خلال الأيام الماضية وجاءت نسبة النجاح العامة في المحافظة 80.87 % حيث أداء نحو 189 ألف و766 طالب وطالبة بجميع الإدارات التعليمية امتحانات الترم الأول ونجح منهم نحو 152 ألف و973 طالب وطالبة.



تظلمات 3 اعدادي بمحافظة القاهرة 2024 الترم الأول

يمكن طلاب 3 إعدادي بمحافظة القاهرة تقديم طلب إعادة تصحيح أوراق إجابتهم في كافة المواد الدراسية من خلال الموقع الذي خصصته مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال كافة بيانات الطالب بدقة والمدرسة المقيد بها والمادة التي يرغب في تصحيح إجابته بها.



يذكر أن جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة والذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالمحافظة نحو 190 ألف و27 طالب وطالبة في كافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية وجاءت نسبة النجاح العامة بالمحافظة نحو 78.4% وفقا لما أعلنه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



قيمة رسوم إعادة تصحيح أوراق إجابة طلاب 3 اعدادي 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إمكانية تقديم أولياء أمور طلاب 3 اعدادي بكافة محافظات الجمهورية طلبات إعادة تصحيح أوراق إجابة أبناءهم في كافة المواد الدراسية من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وذلك عقب سداد نحو 35 جنيه للمادة الواحدة في أحد فروع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في كل محافظات الجمهورية.

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